Russland und die Ukraine erklärten, sie hätten am Donnerstag einen neuen Austausch von Kriegstoten durchgeführt, als Teil einer laufenden Bemühung, gefallene Soldaten zu ihren Familien zur Beerdigung zurückzubringen.

Laut offiziellen Erklärungen übergab Russland 1.000 Leichen, die Moskau ukrainischen Truppen zuschrieb, während Kiew die Überreste von 38 russischen Soldaten zurückgab.

Kreml-Assistent Wladimir Medinsky teilte ein Bild des Austauschs, das Kühlwagen zeigt, die in einem schneebedeckten Bereich geparkt sind, wobei das Personal in Schutzanzügen die Übergabe überwacht (wie Sie auf dem untenstehenden Foto sehen können).

Das ukrainische Koordinationszentrum für Gefangenenaustausche bestätigte die Rückführung und erklärte, die Leichen seien unter russischer Identität überführt worden. Obwohl die Austausche der Toten regelmäßig fortgesetzt werden, fand der letzte Austausch von Kriegsgefangenen im Oktober 2025 statt, wobei beide Seiten sich gegenseitig vorwerfen, weitere Gefangenenfreilassungen zu verzögern...