Russland behauptet, im Jahr 2025 über 15 Milliarden Dollar durch Waffenexporte erwirtschaftet zu haben, indem es militärische Ausrüstung an mehr als 30 Länder geliefert hat, trotz westlicher Sanktionen, gab Präsident Wladimir Putin letzte Woche bekannt (über Defense News). Der Kreml erklärte, die Einnahmen würden helfen, Verteidigungsunternehmen zu modernisieren, die Produktion auszubauen und Forschungsprogramme zu finanzieren, während Moskau seinen Krieg in der Ukraine fortsetzt. Beamte hoben Afrika als Schlüsselmarkt hervor, wobei Verteidigungsabkommen ein Niveau erreicht haben, das seit der Sowjetzeit nicht mehr erreicht wurde.

Rosoboronexport, Russlands staatliches Waffenexportmonopol, überwacht den Großteil der Militärexporte des Landes. CEO Alexander Mikheyev sagte, das Auftragsbuch des Unternehmens übersteige nun 60 Milliarden US-Dollar und dass gemeinsame Verteidigungsprojekte mit 14 Ländern entweder im Gange oder in Entwicklung seien. Afrikanische, asiatische und nahöstliche Kunden gelten als entscheidend, da sie weitgehend von westlichen Beschränkungen unberührt sind...

Analysten bezweifeln jedoch die Genauigkeit der offiziellen russischen Zahlen. SIPRI und andere westliche Beobachter stellten fest, dass die russischen Exporte zwischen 2021 und 2023 stark zurückgingen, und Schätzungen deuten darauf hin, dass der tatsächliche Umsatz unter den angegebenen 15 Milliarden Dollar liegen könnte. Die Unstimmigkeiten werden dadurch verschärft, dass Moskau seit der Invasion der Ukraine 2022 keine detaillierten Verträge mehr öffentlich veröffentlicht.

Trotz dieser Zweifel ist Russlands inländischer Militärbedarf gestiegen, was die Exportverluste ausgleicht. Der Kreml bewirbt den Waffenverkauf sowohl als Einnahmequelle als auch als geopolitisches Instrument, stärkt Moskaus Einfluss in Afrika und anderen Regionen und betreibt gleichzeitig die Rüstungsindustrie auf Kriegsproduktionsniveau...