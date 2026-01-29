Russischer Drohnenangriff tötet mindestens drei Menschen in der Region Saporischschja in der Ukraine

HQ

Ein russischer Drohnenangriff tötete in der südöstlichen Region Saporischschja der Ukraine in der Nacht drei Menschen und verletzte drei weitere, teilten lokale Beamte am Donnerstag mit, während Moskau weiterhin groß angelegte Luftangriffe durchführte.

Die ukrainischen Notdienste teilten mit, dass es sich bei den Opfern um zwei Frauen im Alter von 26 und 50 Jahren sowie ein 62-jähriger Mann handelte. Ein Privathaus wurde zerstört und mehrere nahegelegene Gebäude beschädigt. Fotos, die von Rettungskräften geteilt wurden, zeigten Feuerwehrleute, die einen großen Brand und die Überreste eines plattgemachten Bauwerks bekämpften (wie unten zu sehen ist).

Gouverneur Iwan Fedorov sagte, Russland habe in den letzten 24 Stunden 841 Angriffe auf 34 Siedlungen in der Region durchgeführt. Die ukrainische Luftwaffe fügte hinzu, dass Moskau über Nacht 105 Drohnen gestartet habe, von denen 84 abgeschossen wurden.

Weiter südlich schlugen Drohnen die Hafenstadt Odessa an und verursachten laut Regionalgouverneur Oleh Kiper laut regionalem Gouverneur Oleh Kiper ein großes Feuer auf einem Industriegelände. Lagerhäuser, Produktionsgebäude und Lastwagen wurden beschädigt, aber es wurden keine Verletzten gemeldet. Kiper sagte außerdem, dass die Zahl der Todesopfer bei einem separaten nächtlichen Angriff Anfang dieser Woche auf vier gestiegen sei, nachdem ein älterer Mann im Krankenhaus gestorben war.

Russland besetzt große Teile der Region Saporoschja, eines von vier ukrainischen Gebieten, die es angeblich seit Beginn seiner groß angelegten Invasion im Jahr 2022 annektiert hat. Moskau hat sich zu den jüngsten Angriffen nicht geäußert. Beide Seiten bestreiten, absichtlich Zivilisten ins Visier genommen zu haben...