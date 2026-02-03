Russische Angriffe treffen Kiew und Charkiw, nachdem Trump sagt, er könnte "gute Nachrichten" zum Krieg haben

HQ

Russische Streitkräfte führten am frühen Dienstag in der Nacht Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew, die östliche Stadt Charkiw und andere städtische Zentren durch, was Brände auslöste und die bereits belastete Energieinfrastruktur weiter beschädigte. Mindestens vier Menschen wurden in den beiden größten Städten verletzt, so die örtlichen Behörden, während die Luftalarme bei eisigen Bedingungen stundenlang andauerten.

In Kiew, wo die Temperaturen auf fast -20°C sanken, berichteten Zeugen von lauten Explosionen nach Mitternacht, als Raketen und Drohnen eingesetzt wurden. Stadtbeamte berichteten, dass Streiks fünf Bezirke beschädigten, darunter Wohnblocks und ein Gebäude mit einem Kindergarten. Online geteilte Videos zeigten Flammen, die die oberen Stockwerke eines Wohngebäudes verschlangen, während Teile der Hauptstadt ohne Strom oder Heizung zurückblieben.

In Charkiw sagte der Bürgermeister Ihor Terekhov, die Energieinfrastruktur sei das Hauptziel der Anschläge und warnte, dass drastische Maßnahmen nötig seien, um ein Einfrieren der Heizsysteme zu verhindern. Er sagte, das Kühlmittel müsse aus Hunderten von Wohnhäusern abgelassen werden, die von einem einzigen Thermalkraftwerk versorgt werden, und nannte das Ziel, "die Stadt bei starker Kälte ohne Wärme zu verlassen". Stromausfälle wurden auch in Städten in der gesamten Region Charkiw und in der nördlichen Stadt Sumy gemeldet.

Die Angriffe erfolgten, während Russland und die Ukraine weiterhin den Status eines vorübergehenden Stopps von Angriffen auf Energieanlagen bestreiten, der auf Wunsch von US-Präsident Donald Trump eingeführt wurde. Moskau teilte mit, dass das Moratorium am Sonntag abgelaufen sei, während Kiew darauf bestand, dass es ab dem 30. Januar eine ganze Woche laufen solle. Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, Russland habe in den letzten 24 Stunden direkte Angriffe auf wichtige Energieziele vermieden, obwohl die Beschuss nahe der Frontlinie weiterging...