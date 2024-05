Russell Crowe kann nicht genug davon bekommen, einen Priester zu spielen

HQ

Russell Crowe hat sich in letzter Zeit einen Spaß daraus gemacht, Priester in Filmen zu spielen. Letztes Jahr spielte er die Rolle des Paters Gabriel Amorth in The Pope's Exorcist, und dieses Jahr ist er in The Exorcism zu sehen, wo er einen geplagten Schauspieler spielt, der in einem Spielfilm einen Priester spielt. Crowe strebt nun den Hattrick an.

Produzent Jeff Katz hat nun bestätigt, dass eine Fortsetzung von The Pope's Exorcist grünes Licht erhalten hat und dass Crowe voraussichtlich als Father Amorth zurückkehren wird. Es gibt noch kein Datum oder Informationen zur Handlung dieser Fortsetzung, aber hoffentlich wird sie irgendwann im Jahr 2025 fertig sein, wenn Crowe dann eine legendäre dreijährige Serie von drei Priesterfilmen hintereinander abschließen kann.

