Es kann sich manchmal seltsam anfühlen, diese einfachen Spiele auf Ihrem teuren Computer oder Ihrer Konsole zu spielen. Denn Runny Bunny ist wirklich so reduziert und einfach, wie es nur geht; Du führst einen kleinen Hasen durch die Gleise, um alle Punkte und Karotten zu sammeln, damit du zum nächsten übergehen kannst. Es sieht alles irgendwie aus wie Pac-Man und jedes Mal, wenn man den Hasen in eine Richtung lenkt, bewegt er sich super schnell. Anfangs sammelt man meist alle in einem kleinen labyrinthartigen Konzept, aber schnell werden verschiedene Fallen und Feinde eingeführt. Ein Fehler und es geht zurück zum Anfang und versuchen Sie es erneut.

Einen Text herauszupressen und ein Urteil darüber zu fällen, ist wirklich viel. Aber gleichzeitig ist es etwas, das getan werden muss, also muss ich es einfach als Herausforderung sehen. Sie schieben einfach kleine Runny Bunny in eine Richtung, aber die Krux ist oft, dass Sie herausfinden müssen, wie Sie alles erreichen, was gesammelt werden muss. Dies, ohne das Kaninchen direkt in Dornen oder einen Feind und seine Geschosse zu steuern. Mit hundert Levels gibt es hier ein paar Stunden Spielspaß. Du schaffst es jedoch ganz gut, den Spaß durch die einfache Einführung einer neuen Falle zu halten, und natürlich vermischen sie sich schließlich alle in einem glückseligen Durcheinander, je weiter du kommst.

Die ersten Level sind sehr einfach und man muss nur in Richtung der Punkte drücken.

Die Grafik besteht aus kleinen Blöcken und alles ist klar und leicht verständlich. Wenn Sie klassische Pixel mögen, gibt es hier jede Menge davon. Manchmal müssen Sie einen Kurs ein paar Mal laufen, um zu wissen, was auf Sie zukommt. Es ist leicht, einen kleinen Fehler zu machen, indem man einen Abschnitt falsch einschätzt. Glücklicherweise ist es nie so frustrierend. Manchmal fehlen jedoch ein paar Artikel und es ist nicht immer so konzipiert, dass man zurückgehen und sie holen kann, was schade ist. In einigen Passagen musst du auch sofort wissen, was du drücken musst, da es ein falsch getimter Tastendruck sein kann, der dich umbringt. Es wird manchmal ein bisschen wie der klassische Konami-Code. Du musst hoch, hoch, runter, runter drücken... in einem schnellen Tempo, um das Kaninchen am Leben zu erhalten.

In den frustrierendsten Levels schleicht sich eine rote Zone von der Seite des Bildschirms auf dich zu. Diese können einen Hauch von "Wirf den Controller"-Frust hervorrufen. Ich fand es am einfachsten, das Kaninchen mit dem digitalen Fadenkreuz zu steuern, da es die schnellste und einfachste Reaktion gab. Das ist etwas, was du wirklich brauchst, wenn du anfängst, in die späteren Levels einzusteigen. Denn wenn es sich in den ersten Levels um gerade Strecken handelt, musst du hier präziser navigieren und deine Bewegungen mit großer Präzision timen.

Werbung:

Gegen Ende wird es etwas knifflig mit vielen Fallen, die es zu navigieren gilt.

In vielerlei Hinsicht ist Runny Bunny die Essenz der Einfachheit in der Spielform. Es fehlt an Finesse und visueller Präsentation, damit es wirklich Spaß macht, es für ein paar lange Momente in die Hand zu nehmen. Gleichzeitig wird es sicher nicht langweilig, wenn man das tut. Das Gefühl, auf einem etwas schwierigeren Level zu landen, ist immer noch so wunderbar schön, wie es nur sein kann, wenn eine solche Herausforderung gemeistert wird. Es ist ein bisschen wie ein Puzzle, gemischt mit Jump'n'Run und ein paar Stunden unbeschwerter Unterhaltung. Man muss sich nur die Bilder ansehen, um zu sehen, ob dies die Art von Arcade-ähnlicher Erfahrung ist, nach der man zwischen den epischeren Erlebnissen gesucht hat.