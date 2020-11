Ruined King: A League of Legends Story angekündigt, landet 2021 auf PC und Konsolen

Letztes Wochenende datierte das Publishing-Label Riot Forge Ruined King: A League of Legends Story für Konsolen und PC auf Anfang 2021. Der Titel wird der erste Berührungspunkt von Konsolenspielern mit dem League-of-Legends-Universum sein, denn es ist für Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One und PC (via Steam und im Epic Games Store) geplant. Später soll das Spiel auch für Playstation 5 und Xbox Series verfügbar sein, Next-Gen-Updates seien innerhalb einer Konsolenversion entsprechend kostenlos, verspricht Entwickler Airship Syndicate - die Studio hinter Battle Chasers: Nightwar und Darksiders Genesis - in der Pressemitteilung.

Der legendäre Illustrator und Cartoonist Joe Madureira leitet die künstlerische Vision hinter dem rundenbasierten Rollenspiel, das auf Einzelspieler abzielt. Die Geschichte spielt in zwei berühmten Regionen von Runeterra: Bilgewasser (eine Hafenstadt, in der Seemonsterjäger, kriminelle Banden und Schmuggler aus aller Welt leben) und die Schatteninseln (ein Gebiet, das von einem tödlichen schwarzen Nebel eingehüllt ist, der alles korrumpiert, was ihm zu nahe kommt). Wir übernehmen in Ruined King: A League of Legends Story die Kontrolle über einige beliebte Champions aus League of Legends, darunter Miss Fortune, Illaoi, Braum, Yasuo, Ahri und Pyke. Die ungewöhnliche Truppe hat sich zusammengeschlossen, um einen mysteriösen, gemeinsamen Feind zu besiegen.