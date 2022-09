Rückkehr nach Monkey Island bekommt glorreichen Launch-Trailer

HQ

Gestern war ein großer Tag für alle Piraten-Möchtegern, da es der International Talk Like a Pirate Day war. Dies wurde stilvoll mit dem Start von Return to Monkey Island gefeiert, wo Ron Gilbert mit einem neuen Abenteuer mit Guybrush Threepwood (ein mächtiger Pirat nach sich selbst und so ziemlich niemand sonst) zurückkehrt.

Wie es Tradition ist, folgte ein Launch-Trailer, den ihr euch unten anschauen könnt. Return to Monkey Island ist jetzt erschienen und wir haben eine Rezension, die so schnell wie möglich veröffentlicht wird.