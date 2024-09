Rüber zu For Honor und Gorn, Half Sword ist hier, um zu bleiben

Während des Convergence Games Showcase gestern Abend präsentierte Entwickler Half Sword Games einen weiteren Einblick in das Gameplay seines kommenden mittelalterlichen, physikbasierten Kampfsimulators Half Sword.

Dies ist im Grunde ein Spiel, das irgendwo zwischen Gorn und For Honor angesiedelt ist und in dem es darum geht, Waffen und Rüstungen aus dem 15. Jahrhundert zu verwenden, um in einer Arena zu kämpfen, um in den Rängen aufzusteigen und vom Bauern zum Ritter aufzusteigen. Das physikbasierte Element bedeutet, dass die Action manchmal urkomisch und albern aussieht, aber auch scheinbar ziemlich kompliziert und von der Fähigkeit des Spielers abhängt, sich bei der bestmöglichen Gelegenheit zu winden, zu blocken und zuzuschlagen.

Es ist zwar unklar, wann Half Sword auf dem PC erscheinen wird, aber ihr könnt euch den neuen Trailer unten ansehen, der auch völlig blutfrei ist, was ihn ideal für alle macht, die Blut und Blut in Spielen beunruhigend finden.