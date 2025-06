RPG-Veteran Josh Sawyer ist kein Fan von RPG-Romanzen, aber er glaubt, dass Cyberpunk 2077 sie richtig gemacht hat Der Designer von The Pentiment, Pillars of Eternity und Fallout: New Vegas

HQ RPG-Romanzen können manchmal etwas unbeholfen sein. Es ist schwierig, ein echtes, menschliches Gefühl daraus zu ziehen, sich eine Halbelfen-Freundin zu schnappen, indem man die richtigen Dialogoptionen auswählt. Josh Sawyer, ein erfahrener RPG-Designer, hat sicherlich seine Bedenken, aber er glaubt, wenn er sich jemals dazu verpflichten sollte, ein RPG-Romantiksystem zu entwickeln, würde er es auf einem Spiel basieren. Dieses Spiel ist Cyberpunk 2077, ein Titel, der für Sawyer heraussticht, weil er seine Romanzen ein wenig anders behandelt. Du versuchst nicht, deinen Liebsten mitten in einer Gruppe von sechs Leuten aufzumuntern. Stattdessen machst du mit einem Charakter individuell Fortschritte, hängst mit ihm ab, entwickelst eine Beziehung, und dann wirst du nicht weiter vorankommen können, bis der kritische Pfad weiter fortgeschritten ist. "Du machst etwas mit Judy, sagen wir, und dann schließt du es ab, du hast ein Gespräch, und dann sagt sie: 'Ich muss ein paar Dinge machen, tschüss'" Sawyer erzählte PCGamer. "Sie ist weg und du wirst nichts von ihr hören, bis die Zeit abgelaufen ist, und wahrscheinlich bis du einen kritischen Weg eingeschlagen hast. Es gibt ein eingebautes Tempo, so dass die Entwicklung der menschlichen Komponente dieser Beziehung über Inhalte entwickelt wird, die speziell für Sie beide gemacht sind, so wie es Inhalte für Sie und Judy allein sind. Der Fluss kommt überhaupt nicht ins Spiel." "Einiges davon ist der Produktionswert, der Obsidian natürlich nicht unbedingt die große Cutscene-Firma ist." sagte Sawyer und erklärte, warum manche Studios Romanzen vielleicht anders machen als andere. "Larian macht das extrem gut. Das macht CDPR natürlich außergewöhnlich gut. BioWare macht das auch gut." Neben den Filmsequenzen glaubt Sawyer, dass das Tempo immer noch König ist. "Das soll nicht heißen, dass das makellos ist, aber ich genieße diese Art und Weise, sie zu machen. Wenn ich Liebesromane auf irgendetwas aufbauen würde, würde ich wahrscheinlich so etwas machen."