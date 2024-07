Solitär trifft auf die Französische Revolution in einem charmanten kleinen Spiel, in dem du die Zeit und das Königshaus gleichermaßen totschlägt.

Gerade wenn man denkt, man hätte schon alles gesehen, hat die Spieleindustrie eine Art, ein Kaninchen aus dem Hut zu zaubern. Es geschah vor ein paar Jahren mit Vampire Survivors und es passierte Anfang dieses Jahres mit Balatro. Letzteres Spiel basierte auf Poker und nutzte das beliebte Kartenspiel als Ausgangspunkt für einen wilden Tornado eines Rogue-like. Royal Card Clash des dänischen Entwicklers Gearhead Games ist nicht ganz so ambitioniert und versucht auch nicht, irgendetwas zu revolutionieren – zumindest nicht im herkömmlichen Sinne.

Royal Card Clash hat jedoch viel revolutionäre Energie, denn kurz gesagt, es geht darum, die Royals zu besiegen. Das Spiel ist eine moderne Version von Solitär, die mit einem Standard-Deck mit 52 Karten gespielt wird. Die zwölf Bildkarten sind in drei Spalten unterteilt. Indem Sie die numerischen Karten ziehen und spielen, können Sie ihnen nach und nach das Leben entziehen (Könige haben 25, Damen 20 und Buben 15) und wenn sie Null erreichen, werden sie eliminiert und die nächste Karte in der Reihe nimmt ihren Platz ein. Dies ist kein Darts, also musst du nicht genau Null treffen, aber der Todesstoß muss mit einer Karte der gleichen Farbe wie die Bildkarte ausgeführt werden, die du zu besiegen versuchst.

Du ziehst drei Karten auf einmal, und da es kein Zeitlimit gibt, basiert die taktische Dimension darauf, den jeweiligen Schaden der Karten vernünftig zu verteilen. Da pro Spiel nur ein einziges Kartendeck zum Einsatz kommt, können Sie auch Karten zählen und strategisch planen. Ich habe das nicht getan (sprich: konnte es nicht), aber es macht Sinn, zumindest zu verfolgen, wie viele Asse noch im Deck sind, da diese die Royals automatisch auf 1 Leben runterschicken. Es ist auch eine gute Idee, den Ablagestapel zu nutzen, da du hier eine Karte für die spätere Verwendung aufbewahren kannst.

Um bei der Terminologie zu bleiben: Diese Revolution ist eindeutig bürgerlich und nicht sozialistisch. Das Königshaus mag weggespült werden, aber der Kapitalismus geht nicht den gleichen Weg. Ich habe kostenlos auf dem Handy gespielt (eine Steam-Version ist auch verfügbar) und hier kann ich Werbung ansehen, um bis zu drei Neumischungen pro Spiel zu erhalten, oder sogar einmal pro Spiel, um eine zusätzliche Karte zu erhalten. Eine solche Monetarisierung ist fair, da sie die Spielbalance nicht grundlegend ruiniert, und für den vernünftigen Preis von 2,49 £/2,99 € können Sie "betrügen", ohne Werbespots für Temu und Last War: Survival Game sehen zu müssen.

Egal, ob Sie Zeit und/oder Geld investieren, Royal Card Clash ist ein gemütlicher kleiner Zeitfresser. Die pixeligen Grafiken sind charmant, und ich mag besonders, dass die Bildkartenillustrationen kleine Leerlaufanimationen haben. Der Soundtrack ist zugegebenermaßen etwas eintönig mit nur einer sich wiederholenden Melodie, aber dies ist wahrscheinlich eines dieser Spiele, die man ohne Ton spielt, während man im Zug sitzt oder während der Partner sowieso fernsieht. Es fehlt an Fortschritt, der über die Möglichkeit hinausgeht, neue Schwierigkeitsstufen freizuschalten, und ein optionales Zeitlimit oder etwas in dieser Größenordnung hätte dem Erlebnis vielleicht etwas mehr Tiefe verliehen.

Solitär für Windows war viele Jahre lang eines der meistgespielten Spiele und vor Social Media und Online-Shopping soll es die Produktivität in vielen Büros behindert haben. Ich bezweifle, dass Royal Card Clash den gleichen Effekt erzielen wird, aber wenn Sie auf der Suche nach einfacher Unterhaltung für Ihren Arbeitsweg oder Urlaub sind, ist es definitiv einen Download wert.