HQ

HQ

So wie unser einziger natürlicher Satellit uns umkreist, kreisten unsere Gedanken oft um den Mond, wenn das Geheimnisvolle eine Erklärung braucht. Es wurde mit Wahnsinn und Werwölfen in Verbindung gebracht, und in der Fiktion hat seine dunkle Seite zu einem der besten Alben der 1970er Jahre und fantasievollen Vorstellungen verborgener Nazi-Basen hervorgebracht. Es ist also nicht nur der Mond, der von uns angezogen wird, sondern wir fühlen uns auch von ihm angezogen. Es fühlt sich nachvollziehbar an, weil es uns so nah ist, aber es kann dennoch Geheimnisse bergen, die unsere kühnste Vorstellungskraft übersteigen.

British Lunar Software ist offensichtlich ebenfalls vom Mondwahnsinn betroffen. Sie kündigten ihr Debüt-Spiel bereits 2012 an, und nach einer ungewöhnlich langen Entwicklungsphase voller Herausforderungen ist Routine nun bereit, ins Rampenlicht zu treten.

Routine basiert auf zwei zentralen Ideen. Die erste ist der Retrofuturismus, der sich an den 1980er Jahren orientiert, wobei seine klobigen Computer ihn in seiner Ausdrucksweise nahe an Alien platzieren. Die zweite Idee konzentriert sich auf das Physische und Taktile. Alle Benutzeroberflächen befinden sich in der Spielwelt, dargestellt durch deinen C.A.T.-Scanner, der auf Terminals zugreifen und zum Speichern des Spiels sowie zur Überprüfung der Ziele genutzt werden kann. Du kannst deine Gliedmaßen sehen, um Ecken schauen, auf die Zehenspitzen stehen, dich ganz hinlegen, und wenn du sprintest, bebt der Bildschirm heftig, während dein Atem schwer wird.

Werbung:

Der Zugriff auf den Scanner und das Wechseln zwischen Modulen mit verschiedenen Funktionen ist etwas mühsam, aber ansonsten funktioniert der Ansatz gut, obwohl ich nicht umhin denke, dass es in VR deutlich besser funktioniert hätte.

Ein weiteres Konzept, das untrennbar mit Routine verbunden ist, ist natürlich der Mond und die Geheimnisse, die er bergen könnte. Zu Beginn des Spiels erreicht man eine Art Freizeit-Mondbasis, wo schnell klar wird, dass etwas völlig schiefgelaufen ist. Die verlassenen Räume und Korridore sind übersät mit persönlichen Gegenständen, Stromkabel wurden aus den Wänden gerissen, und an mehreren Stellen klebt bestenfalls Tomatensuppe und schlimmstenfalls Blut an den Wänden. Es ist ein vertrauter Ausgangspunkt, tatsächlich zu vertraut, aber Lunar Software verdient Lob für das Tempo, mit dem sie die Schichten des Geheimnisses abtragen. Man entdeckt schnell, dass etwas die Sicherheitsroboter feindselig verhalten hat, und als man eine Stunde später herausfindet, warum, werfen neue Fragen auf. Der Balanceakt zwischen der Aufrechterhaltung des Geheimnisses, ohne den Spieler zu lange warten zu lassen, ist alles andere als einfach, aber Routine gelingt tatsächlich dabei. Es ist nicht so, dass die Geschichte völlig überraschend wäre, und die Themen der Gefahr, die Kontrolle an Maschinen zu übergeben, und wie wir sowohl Angst vor dem Unbekannten haben als auch vom Unbekannten angezogen werden, wurden in Science-Fiction und Horror unzählige Male behandelt. Aber selbst wenn das, was Lunar Software sagt, vielleicht nicht besonders originell ist, schaffen sie es, dabei eloquent zu sein.

Werbung:

Wie erwähnt, wurde Routine bereits 2012 angekündigt, zu einer Zeit, in der "Run-and-Hide"-Horror total angesagt war. Und mechanisch fühlt sich Routine sehr wie ein Produkt dieser Zeit an. Methodisch erkundest du die Mondbasis und löst Rätsel, die dich der Lösung des Rätsels näherbringen. Allerdings hast du keine Ruhe und Ruhe, um die Arbeit zu erledigen. Die erwähnten Roboter patrouillieren durch die Korridore und stellen keine Fragen, bevor sie angreifen. Anfangs könnten sie dir die Haare leicht zu Berge stellen, aber da sie weder klug noch schnell sind und sogar mit der Kurzschlussfunktion deines C.A.T. deaktiviert werden können, dauert es nicht lange, bis sie die Fähigkeit verlieren, dich zu erschrecken.

Daher ist es ein Geschenk an Routine, dass etwa zur Hälfte des Spiels eine weitere Bedrohung eingeführt wird. Ich werde nicht genau verraten, was es ist, aber es übertrifft definitiv die Roboter in Sachen Angstfaktor. Und obendrein ist er schneller als du! Andererseits ist es etwas frustrierend, dass die Roboter dich zwar zweimal erwischen, bevor du dein Ende findest, es aber nur einen Tanz mit unserem geheimnisvollen Freund braucht, was zu mehr Ausprobieren führt. Es ist nie das Coolste, aber es kann auch mit einem anderen Modul auf deinem C.A.T. verlangsamt werden, was definitiv eine mildernde Situation ist.

Lassen Sie uns einen Moment über dieses nützliche Werkzeug nachdenken. Du wirst ständig neue Module für deinen Scanner entdecken und viele der Rätsel des Spiels mit deren Hilfe lösen. Das erste Modul kann Schaltungen kurzschließen, während das Ultraview -Modul, wie der Name schon sagt, eine Art ultraviolettes Licht ist, mit dem man Codes auf Tastenfeldern ausspionieren kann, indem man Fingerabdrücke betrachtet oder, in einem hervorragenden Rätsel, Symbole an Orten entschlüsselt, die man mit einer Reihe von Polaroid-Fotos findet. Im Allgemeinen gehören die Rätsel des Spiels zu seinen Stärken, da sie oft erfordern, dass man in den verstreuten Dokumenten nach Wissen sucht und es praktisch einsetzt, etwa wenn man im Labor eine Dekontaminationsflüssigkeit herstellt und nachlesen muss, welche Komponenten zusammenarbeiten können. Mit wenigen Ausnahmen fühlen sie sich natürlich im Verhältnis zum notwendigen Fortschritt deiner Mission an, was die Immersion erhöht, die in vielerlei Hinsicht Routine s Daseinszweck ist. Es ist jedoch enttäuschend, dass die physische Steuerung deines Charakters und die Herangehensweise an die Benutzeroberfläche in den Spielrätseln nicht zu finden sind. Fast immer geht es darum, mit Bildschirmen zu interagieren, während die Physik nie eine Rolle spielt.

Das lässt Routine etwas eingeschränkt wirken, und dieses Gefühl wird durch die bereits erwähnten Katz-und-Maus-Szenen gegen Gegner nur noch verstärkt. Du weichst mit einfachen Verstecken aus, besiegst sie dann mit einem Schuss und rennst um dein Leben. Es fühlt sich auf eine langweilige Weise wie der Beginn der 2010er Jahre an. Und dann sollte das Konzept, Rätsel unter dem Risiko zu lösen, erwischt zu werden, eingestellt werden. Es ist nicht intensiv, nur nervig.

Zumindest sind die Sequenzen meist nicht besonders schwierig, sodass es keine Frustration gibt, aber wir müssen bald weitermachen und diese Art von Spielweise spannender gestalten, zum Beispiel indem wir dem Spieler mehr taktische Werkzeuge geben, um Chancen zu schaffen, den Gegner zu überwinden. Und dann natürlich eine raffiniertere KI. Vielleicht kann Alien: Isolation 2 den Weg weisen?

Wo Routine mechanisch Höhen und Tiefen hat, trifft Lunar Software den Nagel auf den Kopf in Bezug auf die Atmosphäre. Die retro-futuristische Mondbasis strahlt Leben aus, und jeder Moment und Raum bietet ein unglaublich hohes Detailniveau, das den Ort wirklich verkauft. Alles wird von einem Faden zusammengehalten, und blinkende Lichter sowie freiliegende elektrische Paneele zeigen, dass selbst das auf geliehener Zeit liegt. Die gelungene Atmosphäre trägt auch dazu bei, die schwächeren Elemente des Spiels hervorzuheben. Wie gesagt, ich fand die Begegnungen mit Gegnern oft enttäuschend, aber der Aufbau war fast immer aufregend intensiv.

In dieser Hinsicht mochte ich Routine ziemlich sehr. Zugegeben, ich finde in allen mechanischen Elementen etwas, worüber ich mich beschweren kann, sei es die rudimentären Begegnungen mit Gegnern oder der Mangel an Körperlichkeit. Und weder die Wahl des Schauplatzes noch die Themen sind besonders originell. Andererseits ist es eine unglaublich atmosphärische Reise, bei der jeder Raum wichtig für deinen Fortschritt wirkt und dich langsam aber sicher dem Wahnsinn näher bringt, aber vielleicht auch der Wahrheit. Routine schreibt vielleicht kein neues Kapitel in der Geschichte des Horrors, aber es erzählt die alten auf stilvolle Weise nach.