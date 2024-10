HQ

Was für ein Jahr für japanische Rollenspiele. Und es ist noch nicht vorbei. Square Enix hat sehr tief in die Spielzeugkiste gegraben, um Romancing Saga 2 zu finden, ein Spiel, das erst vor 31 Jahren in Japan veröffentlicht wurde (es ging erst 2016 in einer mobilen Version in den Westen), und beschloss dann, dieses Super Famicom-Spiel neu zu gestalten und auf der Welle der exzellenten JRPGs zu reiten. Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven Heroes ist auch eines davon.

Wir wurden in Europa nur spärlich mit der Saga-Serie gefüttert. Die ersten drei Spiele der Serie erschienen erst vor vier Jahren mit der Collection of SaGa. Diese Spiele wurden übrigens Final Fantasy Legend genannt. Die Namensänderung in Romancing Saga erfolgte 1992, aber seltsamerweise erschien es hier vor zwei Jahren als Remaster, das nach den Remastern von Romancing Saga 2 (2017) und Romancing SaGa 3 (2019) war. Während Square Enix also bereits versucht hatte, die Serie auf diesen Markt zu bringen, hatten viele wahrscheinlich nicht ein vollständiges Remake auf dem Radar.

Wie der Titel dieses Remakes vermuten lässt, geht es vor allem um die Sieben Helden. Diese Individuen haben die Welt vor langer Zeit vor der Zerstörung gerettet und wurden gefeiert. Dann dreht das Spiel den Pfannkuchen komplett um. Mit der Welt, die vor dem Bösen gerettet war, waren die Helden vergessen. Die Legende verblasste mit jeder Generation. Wenn das Spiel jedoch Fahrt aufnimmt, sind sie zurück, als die Antagonisten des Spiels mit bestialischen Formen und Erscheinungen. Es macht keinen Spaß, nach der Rettung der Welt völlig vergessen zu werden. Wir lernen das Königreich Avalon kennen, das während des Spiels unsere Basis ist, im Jahr 1000 (das Jahr wird sehr wichtig sein). Der erste der bösen Helden, den wir kennenlernen, ist Kzinssie. Nachdem er den Bösewicht in unserem Königreich gespielt hat, liegt es an Prinz Gerard, Rache zu nehmen. Das Problem ist, dass dieser Prinz im Kampf im Grunde nutzlos ist. Aber durch eine Mechanik, die die Grundlage des gesamten Spiels sein wird, kann er das Wissen, die Fähigkeiten und die Erinnerungen seines Vaters übernehmen.

Es stellt sich heraus, dass derjenige, der das Königreich führt, es von Generation zu Generation weitergeben wird. In regelmäßigen Abständen springt die Zeit nach vorne, was bedeutet, dass ich aus einer Auswahl von Charakteren einen völlig neuen Anführer auswählen muss. Ich finde das völlig in Ordnung, aber gleichzeitig auch nicht großartig. Kaum habe ich Gerard kennengelernt, wird der Bildschirm dunkel mit dem Text "85 Jahre später". Ich hatte erwartet, seinen Kindern vorgestellt zu werden oder so, aber jetzt bin ich gezwungen, einen Charakter als neuen Anführer zu wählen, zu dem ich keine Verbindung habe. Dieser wird in die Welt hinausgehen, um die verbleibenden sechs Helden zu besiegen. Ich mache eine Nebenmission. Ich schalte einen neuen Teil der Welt frei. Ich besiege einen der Helden. "125 Jahre später". Nun, hier geht nichts. Ich habe mich kaum daran gewöhnt, diesen Charakter zu spielen. Diese Mechanik führt auch dazu, dass deine vier Gefährten, die du mit in die Schlacht nehmen kannst, ständig ausgetauscht werden, aber zum Glück nur in eine Kopie des Charakters mit einem neuen Namen.

Was mir wirklich gefällt, ist, wie viel man mit der Spielwelt machen kann. Zum Beispiel rekrutiere ich eine Gruppe, indem ich bestimmte Dinge für sie erledige. Ich kann dann einen von ihnen in meinem Team oder sogar als König haben. Dies gilt für alle Arten von Rollen. Du kannst unter anderem Ninjas, Nomaden, Meerjungfrauen und Magier rekrutieren, indem du ihnen bei verschiedenen Problemen hilfst. Ein paar Generationen, nachdem ich diese Gruppe rekrutiert habe, beginnen sie eine Revolte. Sie errichteten eine Blockade in einer der Hafenstädte und halbierten die Einnahmen des Königreichs. Dieses Einkommen kann dann verwendet werden, um neue Gebäude wie eine Schmiede zu bauen, um neue Waffen herzustellen. Dann geht es darum, herauszufinden, warum das passiert ist, und sie wieder glücklich zu machen. Alles wird durch die Tatsache verbessert, dass alle Charaktere, mit Ausnahme von NPCs und Monstern, sprachaufgezeichnete Dialoge haben. Im Allgemeinen auch gute. Begleitet wird dies von einer Auswahl an Musik aus der Originalversion oder neu aufgenommener Musik. Das Gleiche gilt für die Grafik; Sie machen ihren Job für diese Art von Spiel. Ich habe die Switch-Version gespielt und muss sagen, dass dies ein Spiel ist, das perfekt für diese Konsole geeignet ist.

Das Generationssystem, das uns von Zeit zu Zeit einen neuen Protagonisten beschert, bedeutet auch, dass wir nicht während des gesamten Spiels an die gleichen Charaktere gebunden sind. Ich entschied mich, verschiedene Arten von Charakteren als König/Königin, als Magier und Ritter auszuprobieren, konnte mich aber nie dazu durchringen, einen Piraten auf den Thron zu setzen. Wenn du jedoch eine Piratenübernahme spielen möchtest, kannst du das Generation für Generation tun. Es gibt verschiedene Szenarien, in denen ein neuer Anführer gewählt werden muss. Entweder wenn die Zeit einen Sprung nach vorne macht, wenn das gesamte Team im Kampf stirbt, wenn du dich entscheidest, abzudanken, oder wenn dem Anführer die Lebenspunkte ausgehen. Diese LP ist eine vorgegebene Zahl, die angibt, wie oft ein Charakter in der Schlacht fallen kann, bevor er ganz stirbt. Wenn die HP des Charakters auf Null sinken, geht ein LP verloren. Wenn die LP auf Null sinkt, kann dieses Zeichen nicht mehr verwendet werden.

Das Problem, das ich habe, ist, dass ich nie gewarnt werde, wenn ein Zeitsprung kommt. Im schlimmsten Fall werden ganze Nebenmissionen oder Charaktere, die rekrutiert werden müssen, verpasst. Zum Beispiel war ich gerade dabei, eine Meerjungfrau für mein Team zu gewinnen. Ich musste drei verschiedene Gegenstände auf der ganzen Welt sammeln, aber eine der Geschichten, in die ich hineingeführt wurde, ließ die Zeit über 100 Jahre nach vorne springen und dann war sie verschwunden. Ich weiß nicht, wie lange eine Meerjungfrau lebt, aber nach dieser Zeit war sie nicht mehr rekrutierbar und ich habe sie verloren. Das Gleiche gilt für alle Nebenjobs, die es gibt. Es gibt keine Möglichkeit zu wissen, wer vorankommt, ohne ein Online-Wiki zu verwenden. Soll ich also losgehen und recherchieren, warum all die Bergleute sterben? Oder sollte ich versuchen, den Ausbruch eines Vulkans zu verhindern? Wenn du dich mitten in einer Nebenmission befindest und zu einer anderen übergehst, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du das Ende der ersten Mission nie sehen wirst. Allerdings war ich immer wieder neugierig darauf, wie sich die Welt entwickelt hat und wer was während der Zeitsprünge gemacht hat. Die Idee, wo man maximal 3000 Jahre in die Zukunft gehen kann, ist sehr gut und innovativ, hätte aber etwas mehr Glanz vertragen können.

Ansonsten handelt es sich dabei um ein klassisches japanisches Rollenspiel. Die Kämpfe sind rundenbasiert, wobei schnellere Charaktere zuerst antreten. Angriffe werden aus einer Liste ausgewählt und die Feinde haben unterschiedliche Schwächen. Es ist möglich, jeden Charakter mit bis zu zwei Waffen auszustatten, zum Beispiel mit einem Schwert und einem Bogen oder einer Axt und einem Speer. Eine gute Mischung aus diesem und Magiern zu haben, ist sehr wichtig. Alle Charaktere können während der Kämpfe neue Angriffe erlernen und neben dem Angriff erscheint eine Art Glühbirne, die aufgewertet werden kann. Es besteht dann eine Chance, nicht 100 Prozent, dass ein neuer Angriff gelernt wird. Diese spezielle Art von Kampfsystem passt perfekt auf die Switch. Die Kämpfe finden in einem der vielen Dungeons des Spiels statt. Es gibt keine offene Welt, aber du wählst einen Ort auf der Karte aus, an den du reisen möchtest. Dies ist dann entweder ein Dorf/eine Stadt oder eine Art Dungeon mit vielen Monstern. Das Endziel ist es, die sieben Helden zu besiegen, was in jeder beliebigen Generation möglich ist. Du kannst direkt zu den Quests gehen, die dich zu den Helden führen, oder sehen, wie die Welt aufgebaut ist. Ich empfehle Letzteres. In diesem Remake wurden auch einige Rückblenden hinzugefügt, die in der Spielwelt verstreut sind, um zu sehen, was wirklich passiert ist, als die Helden zu Monstern wurden.

Wenn du aus irgendeinem Grund dieses Jahr Zeit hattest, all die großartigen japanischen Rollenspiele zu spielen und mehr zum Anbeißen brauchst, kann ich Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven Heroes wirklich empfehlen. Sicher, das meiste davon ist altmodisches japanisches Rollenspiel, aber es gibt auch eine innovative Generationsmechanik, die es meiner Meinung nach wert ist, ausprobiert zu werden. Es ist nicht immer so, dass Spiele etwas Innovatives tun, vor allem nicht etwas, das sich 31 Jahre nach der Veröffentlichung des Spiels innovativ anfühlt. Die Rache der sieben Helden ist ein hervorragendes Remake, das die obskure Saga-Serie hier im Westen verkaufen könnte.