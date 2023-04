HQ

Als du in den 80er und 90er Jahren Castlevania gespielt hast, hast du gedacht? "Das wäre ein großartiges Dating-Simulationsspiel?" Weißt du, wo du das tust, was du in Castlevania tust, aber wo es die Möglichkeit gibt, den Medusenkopf zu verabreden, der in einer Zick-Zack-Bewegung auf dich zuflog. Jeder, der die klassischen Castlevania-Spiele gespielt hat, hat das wahrscheinlich gedacht, oder? Nun, jetzt können Sie diese Träume wahr werden lassen. The Deep End Games hat eine Mischung aus Castlevania und Dating-Spielen in ihrem Romancelvania gemacht, das jetzt auf PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Windows, Xbox Series X und Series S gespielt werden kann.

Romancelvania beginnt mit einer Einführung in Dracula, der entweder ein Mann oder eine Frau sein kann und, nachdem er von seinem Partner verlassen wurde, in schlechter Laune war. Sein Freund Death mag das nicht, also startet er ein Dating-Programm, ala The Bachelor. Dracula ist nicht allzu begeistert von der Idee, lässt sich aber trotzdem überzeugen. Er muss sich dann zwischen einer ganzen Reihe von Männern und Frauen entscheiden, wer seine Mina Harker sein wird. Dracula muss diese potenziellen Liebesinteressen in und um sein Schloss finden. Das Problem ist nur, dass seine alten Diener ihm den Rücken gekehrt haben und gegen den blutsaugenden Vampir kämpfen, obwohl sie selbst ziemlich untot sind. Es ist super albern und verrückt, und ich war oft sehr ambivalent, ob ich die ganze Prämisse akzeptieren könnte. Die Geschichte ist in einem Mockumentary-Stil gehalten, in dem die verschiedenen Charaktere direkt in die Kamera sprechen, warum sie es verdienen, von Dracula ausgewählt zu werden, und dann verleumden sie auch die anderen Kandidaten, als wäre es eine Reality-Show. Es ist eine sehr eigenartige Mischung, die jede Ernsthaftigkeit wegnimmt, die man von einer Geschichte über den berühmtesten Vampir der Welt angenommen hätte. Ich denke, man muss einen ganz bestimmten Geschmack haben, um die ganze Prämisse zu mögen, und eine gute Kenntnis des Reality-TV ist wahrscheinlich nicht allzu ausgeschlossen, um alle Tropen des Genres zu genießen, über das sich Romancelvania lustig macht.

Was ich wahrscheinlich für das Coolste an Romancelvania hielt, war die Auswahl der Kandidaten, aus denen man wählen konnte. Du schaltest sie auf dem Weg frei, indem du sie in den Levels versteckt findest, und wenn du sie findest, haben sie immer eine Quest für dich. Diese Bewerber sind sehr vielfältig und es ist für jeden etwas dabei. Ich gebe Ihnen einige Beispiele. Es gibt P.S. Elle, eine ehemalige Hexe, die verflucht wurde, eine große Kürbisdame zu sein, mit einigen riesigen Hülsenfrüchten auf ihrer Brust, und sie ist bereit für das Schlimmste. Sie ist sehr direkt und macht keinen Hehl daraus, dass sie Draculas Aufmerksamkeit will. Du findest sie im Kürbisbeet und warte an einem Ende des Feldes, um Dracula zum anderen Ende zu schicken, um ihren Ex zu erledigen. Mach das und sie ist bereit für die Reality-Show von Liebe und Tod. Es gibt auch Brocifer, der ein totaler Typ mit einem Sixpack und einer Bad-Boy-Persönlichkeit ist. Wenn Sie sich für ältere Götter interessieren, gibt es Lulu, eine weibliche Version von Lovercrafts Cthulhu. Sie ist blau und sehr seltsam, vor allem, weil sie älter ist als die Zeit selbst und die Menschheit nicht ganz versteht. Sie ist verrückt nach Dracula, also überredest du sie, nach einem ziemlich seltsamen Bosskampf der Reality-Show beizutreten. Frag bloß nicht nach ihrem Alter, vertrau mir, es ist eine schlechte Idee. Es ist so albern und die vielen Teilnehmer sind so komisch, dass es ziemlich interessant wird, sie kennenzulernen. Ich liebte es, zu ihnen zurückzukehren, nachdem ich eine ihrer Besorgungen erledigt hatte, und in der Lage zu sein, mit ihnen zu reden und zu flirten und von ihren sehr seltsamen Persönlichkeiten zu hören.

Die Dialoge sind genau richtig, und die vielen Charaktere stammen alle aus verschiedenen Mythologien, über die sie sich selbst lustig machen. Es ist großartig, mit diesen verschiedenen Personen zu sprechen und sich mit ihnen zu verabreden.

Rund um Draculas Schloss gibt es Bereiche, in denen du diese seltsamen Kreaturen zu Verabredungen einladen kannst, wo du mit ihnen reden und mehr Zuneigung von ihnen gewinnen kannst. Dies ist wichtig, da Sie plötzlich einen, dann zwei und mehr von ihnen loswerden müssen, so dass Sie sich in der letzten Runde zwischen zwei als Ihrem zukünftigen Partner entscheiden müssen. Es ist dem Bachelor-Programm selbst sehr ähnlich, und es fiel mir tatsächlich schwer, mich zu entscheiden, wen ich loswerden sollte, da ich die meisten Frauen und Männer mochte, die in der Auswahl waren. Romancelvania zu spielen ist eine völlig neue Erfahrung für mich, und es war erfrischend, ein Spiel zu spielen, das die Metroidvania-Formel auf den Kopf gestellt hat.

Romancelvania ist im Kern ein Metroidvania-Spiel, in dem du dich durch die Level navigieren musst, die sich schließlich öffnen, indem du geheime Pfade findest oder Bosse besiegst, die einem neuen Zweig der manchmal riesigen und verwirrenden Karte im Weg stehen. Daher ist es auch sehr seltsam, dass Romancelvania keine Karte hat, so dass man sich orientieren und sehen kann, wo man gewesen ist. Das Spiel ist nicht so kompliziert wie andere Castlevania-Spiele, aber man kann sich trotzdem leicht verlaufen, ich selbst bin der lebende Beweis dafür. Insbesondere habe ich es vermisst, einige Bereiche zu sehen, weil es mir an Fähigkeiten mangelte oder sie einfach fehlten. Es war frustrierend, die meiste Zeit in vergeblichen Suchen herumzulaufen.

Dracula beginnt das Spiel mit einer ganzen Reihe von Kräften, die ihm zu Beginn genommen werden, die man dann zurückgewinnen muss. Wenn Ihnen das bekannt vorkommt, haben Sie Recht. Diese Fähigkeiten sind nun über die eigentlich recht unterschiedlichen Levels verstreut, und es ist toll, sie zu finden, denn dann weißt du, dass es einen anderen Weg gibt, der sich für deinen blutsaugenden Fledermaus-Möchtegern-Helfer öffnen wird. Ich wünschte, es gäbe eine Karte, die es einfacher macht, diese Wege zu finden. Sie können jedoch gefunden werden, wenn man lange genug in den von Monstern befallenen Levels sucht.

Romancelvania hat ein Kampfsystem, das dem von Castlevania sehr ähnlich ist, so dass Sie verschiedene Waffen in den klassischen Kategorien erhalten. Es gibt Schwerter, Peitschen, Äxte, Herden von Fledermäusen und Ratten und sogar Bomben, wenn Sie sie nützlich finden. Diese können im Laufe der Zeit verbessert werden, genauso wie du Dracula stärker machst, je mehr Fähigkeiten du findest. Das Kampfsystem ist keineswegs innovativ, aber es funktioniert so, wie es sollte, und es macht Spaß, gegen die vielen seltsamen Monster zu kämpfen, mein Favorit ist ein Thunfisch auf einem Einrad, warum nicht. Die Musik und die Grafik sind auch ziemlich ausgezeichnet, und die Sprachausgabe lässt die verrückten Charaktere lebendig und unterhaltsam zum Kennenlernen erscheinen.

Ich würde Romancelvania auf jeden Fall empfehlen, wenn du das Genre magst und einen ironischen Sinn für Humor hast, weil es alles sehr albern ist. Es ist eine lustige Mischung aus zwei Genres, die ich noch nie zuvor gesehen habe, und es ist großartig, diesen Schmelztiegel verschiedener Spieldesigns zu erleben.