Roland Emmerich: Das Superhelden-Genre "ruiniert unsere Industrie"

In der Filmindustrie ist es nichts Ungewöhnliches, dass berühmte Regisseure Superheldenfilme offen kritisieren - Martin Scorsese (Taxi Driver, Goodfellas und The Wolf of Wall Street) zog vor einiger Zeit zum Beispiel medienwirksam Parallelen zwischen Marvel, sowie den DC-Filmen und billigen Themenparkattraktionen. Dieser Kritik schließt sich nun auch Roland Emmerich an, der ungekrönte Meister des Katastrophenfilms.

Im Gespräch mit Den of Geek sagte Emmerich, dass Superheldenfilme die Filmbranche „ruinieren" würden: „Weil Marvel und DC Comics und Star Wars so ziemlich alles übernommen haben. Es ruiniert unsere Branche ein bisschen, weil niemand mehr etwas Originelles macht", beklagt der Regisseur.

„Eigentlich ist Christopher Nolan der Meister darin. Er ist jemand, der Filme zu [sämtlichen Themen] produzieren kann [...]. Ich habe es ein bisschen schwerer, aber ich habe immer noch einen Namen, der groß genug ist - besonders wenn es ein Katastrophen[film] oder eine Art Katastrophenthema ist." Emmerichs neuester Film, der kosmische Katastrophenfilm Moonfall, startet heute in den Kinos.