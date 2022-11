Rogue-Looter-Shooter Synced geht in die offene Beta

HQ

Synced, ein neuer Third-Person-Rogue-Looter-Shooter von NExT Studios, geht am 10. Dezember in die offene Beta. Nach der Veröffentlichung auf Steam verfügbar, sind Anmeldungen jetzt über die Website des Spiels möglich.

Nach einem Ereignis namens The Collapse, bei dem die Nanomaschinen, auf die sich die Menschheit verließ, gegen sie rebellierten, übernehmen die Spieler die Rolle von Runners, Überlebenden, die sich in die Meridian-Sperrzone wagen und die daraus resultierenden Tech-Kreaturen namens Nanos bekämpfen.

Das Spiel bietet sowohl PvP- als auch PvE-Gameplay, eine Vielzahl von Ausrüstungs- und Charakteranpassungsoptionen sowie verschiedene Arten von Feinden. Insbesondere das Kernkonzept der "Synchronisierung" mit Nanos verschiedener Klassen fügt dem Loadout-Aufbau eine zusätzliche strategische Tiefenebene hinzu. Die vier Nanoklassen sind als Crusher, Seer, Guardian und Suppressor bekannt, und eine gute Verbreitung dieser auf Missionen zugeschnittenen Klassen wird der Schlüssel zum Erfolg sein.

Während der Fortschritt aus der offenen Beta nach der Veröffentlichung nicht in das Spiel übertragen wird, bietet NExT In-Game-Belohnungen für Beta-Tester, so dass es sich lohnt, früh einzusteigen, wenn dieses Spiel Sie anspricht.