Røde's NTH-100 will der "perfekte Kopfhörer" sein

Røde war ziemlich klar mit seiner Haltung zu seinen NTH-100 Kopfhörern. Wie es in der Produktbeschreibung heißt, möchte es, dass dieses Gerät der "perfekte Kopfhörer" ist, und versucht, dieses Kunststück zu erreichen, indem es maßgeschneiderte Treiber enthält, ein präzises akustisches Design verwendet und CoolTech Gel aufweist, um sie komfortabler zu machen, zusätzlich zu einer Sammlung hochwertiger Komponenten. Unnötig zu sagen, dass das Gerät viel bietet.

Und um zu sehen, wie sich das alles in der Praxis auswirkt, haben wir kürzlich den Røde NTH-100 in unserer neuesten Episode von Quick Look in die Hände bekommen, wo wir die Kopfhörer durch den Klingelton gesteckt und auch eine Reihe von Gedanken darüber geteilt haben.

Schauen Sie sich unbedingt das Video unten an, um zu sehen, wie sich die NTH-100 stapeln.