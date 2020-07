Rocket League wird Free to Play, hier sind die ersten Infos

Psyonix hat soeben gemeldet, dass ihr beliebtes Sportspiel Rocket League "im Sommer" 2020 kostenlos spielbar werden wird. Nachdem über 75 Millionen Spieler auf der ganzen Welt in den letzten fünf Jahren für das Game gezahlt haben, will das Studio nun noch viele weitere Gamer bei sich begrüßen. Dieser Schritt wird von einer Reihe weitere Entwicklungen begleitet.

Rocket League wird nämlich schon bald im Epic Games Store erscheinen (die Version ist kompatibel mit allen anderen Plattformen), was ein zentraler Punkt in dieser Strategie zu sein scheint. Euren Fortschritt sollt ihr problemlos zwischen allen unterstützten Systemen übertragen können, doch obwohl die genauen Einschränkungen aktuell noch unklar sind, scheint die Synchronisation mittels Epic-Games-Store-Account zu funktionieren. Das können wir aber auch missverstanden haben, also lasst uns lieber auf die offizielle Bestätigung warten, die in den nächsten Wochen kommuniziert wird.

Das Spiel selbst soll von diesem Schritt weitestgehend unbeeinflusst bleiben, allerdings möchte Psyonix die Menüs anpassen, um Leute einfacher zum Shop führen zu können. Bei den Items soll sich wohl nicht viel verändern, aktuell arbeitet Psyonix eher daran, die Bereiche Turniere und Herausforderungen auf Vordermann zu bringen. Wer bereits spielt, der erhält in Kürze diverse Bonusgegenstände in Abhängigkeit davon, wie lange ihr bereits aktiv seid. Um den Wechsel vom klassischen Bezahlmodell hin zum kostenlosen Spiel zu absolvieren, werden sich Steam-Spieler wohl eine andere Spieldatei herunterladen müssen.