Robert Pattinson stellt sich der Unterwelt in A24s Primetime entgegen

Um sich gegen Sexualstraftäter zu wehren, wurde Anfang der 2000er Jahre eine Fernsehsendung geschaffen, in der Erwachsene und Mitglieder des Produktionsteams als Kinder gespielt wurden, um mutmaßliche Sexualstraftäter aus ihrem Versteck zu locken, sie zu fangen und sicherzustellen, dass sie für ihr Handeln Konsequenzen bekommen. Dies wurde zum berüchtigten Projekt To Catch a Predator, bei dem Moderator Chris Hansen direkt auf die kriminelle Unterwelt abzielte und selbst diejenigen, die außerhalb des Gesetzes agieren wollten, Angst vor ihren Taten machte.

Warum geben wir Ihnen eine Geschichtsstunde, fragen Sie sich vielleicht? A24 wird bald den Aufstieg von To Catch a Predator dokumentieren und sehen, wie die Serie entstand und begann, mutmaßliche Sexualstraftäter ins Visier zu nehmen – alles in einem Film namens Primetime.

Der Film zeigt, wie Robert Pattinson zu Chris Hansen wird, und untersucht, wie "am Ende des Tages der Mensch für die Entscheidungen verantwortlich gemacht werden muss, die er trifft", wie der Trailer es so treffend ausdrückt. Im Grunde sehen wir, wie To Catch a Predator entstanden ist und wie mutmaßliche Kriminelle zur Hauptsendezeit eingesetzt und der breiteren Welt präsentiert wurden, wobei sie für ihre Taten Konsequenzen wie nie zuvor erfahren haben.

Ebenfalls mit Merritt Wever, Skyler Gisondo, Matthew Maher und Bokeem Woodbine in den Hauptrollen, wird Primetime von Lance Oppenheim inszeniert, und der Film soll später an einem noch feststehenden Termin Premiere feiern. Sehen Sie sich den Trailer unten an.