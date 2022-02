Robert Pattinson hält Batman für einen "Freak"

HQ

Der Hauptdarsteller des kommenden Kinofilms The Batman, Robert Pattinson, spricht in einem Interview über den Dunklen Ritter, den er als "Freak" bezeichnet: "Ich habe [die Rolle] ein Jahr lang oder so regelmäßig überprüft. Sogar meine Agenten sagten: 'Oh, interessant. Ich dachte, du würdest nur totale Freaks spielen wollen?' und ich entgegnete: 'Er ist ein Freak!'"

Pattinson beschreibt sich als großen Batman-Fan und er offenbart Total Film im Gespräch, dass er alle Spielfilme mit dem Helden gesehen habe: "Ich habe jeden einzelnen [Batman]-Film im Kino gesehen, das kann ich von keiner anderen Serie behaupten. Ich habe mich immer sehr darauf gefreut, wenn [diese Werke] herauskamen. Es war eine Kombination aus der Anziehungskraft der Serie und dem Gefühl, dass schon viele Filme über [Batman] gedreht worden waren, von denen keiner schlecht war. Die Leute schimpfen zwar über einige [dieser Projekte], aber sie sind nicht wirklich schlecht. Sie haben alle irgendwie das erreicht, was sie erreichen wollten, und sie sind alle wirklich interessant [...]. Ich hatte einfach einen seltsamen Drang, [weil] ich die Figur immer geliebt habe."

Der Schauspieler spricht anschließend auch über die Motivation, die Bruce Wayne nachts nicht schlafen lässt.

Quelle: Gamesradar.