Robert Kirkman wollte J.K. Simmons ursprünglich in einer anderen Rolle in Invincible

HQ

Nach den ersten paar Staffeln von Invincible sind einige verschiedene Schauspieler ziemlich synonym für ihre Rollen geworden. Steven Yeun als Mark Grayson, Gillian Jacobs als Atom Eve, Walton Goggins als Cecil, Sandra Oh als Debbie Grayson und natürlich J.K. Simmons als Nolan Grayson/Omni-Man.

Seit dem Debüt der Zeichentrickserie haben wir Omni-Man in einer Vielzahl anderer Projekte gesehen, darunter Call of Duty und Mortal Kombat 1, und das liegt zum Teil an der hervorragenden Leistung der Figur von Simmons. Aber Simmons war nicht immer dafür vorgesehen, die Figur zu spielen, wie der Schauspieler kürzlich in einem Interview mit Collider verriet.

Simmons erklärte, dass Schöpfer Robert Kirkman ursprünglich andere Ideen hatte, wer die Figur darstellen sollte, und fügte hinzu: "Ich kannte das Ausgangsmaterial nicht. Ich bin kein großer Fan dieser Welt auf dem Papier. Sie haben es mir geschickt, ich habe das Drehbuch gelesen und sie haben mich ursprünglich gebeten, eine andere Figur darin zu spielen. Ich las es und dachte: "Wow, das ist wirklich interessant für ein Genre, das ich persönlich nicht konsumiere."

"Aber am Ende des Tages fühlte es sich aus einer Vielzahl von Gründen einfach nicht an - und es ist albern, das für etwas Animiertes zu sagen, aber es fühlte sich nicht so an, als ob es passte. Dann kamen sie zurück und fragten mich, ob ich Nolan spielen möchte, und ich sagte: "Ja, sicher. Großartig. Es ist ein Cartoon. Es wird Spaß machen."

Wenn Simmons Omni-Man nicht gesprochen hätte, welcher Schauspieler hätte Ihrer Meinung nach gut zu der Figur gepasst?