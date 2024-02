Robert Downey Jr. glaubt nicht, dass Margot Robbie genug AnerkennungBarbie für ihre Leistung bekommt

HQ

Kürzlich gab es im Internet einen Mini-Zusammenbruch, weil Margot Robbie und Greta Gerwig keine Oscar-Nominierungen für ihre Rollen in Barbie erhielten. Obwohl es unwahrscheinlich ist, dass die Academy ihre Entscheidung überdenken wird, haben sich sogar Schauspieler gegen die Entscheidung ausgesprochen.

Ryan Gosling gab ein Statement zur Unterstützung von Gerwig und Robbie ab, und Robert Downey Jr., der ebenfalls als bester Nebendarsteller nominiert war, scheint ebenfalls ein wenig enttäuscht zu sein, dass Robbie keine Aufmerksamkeit bekommt. In einem Gespräch mit Sterling K. Brown und Willem Dafoe betonte Downey Jr., wie wichtig es ist, in einer Rolle zuzuhören, und lobte Robbie für ihre Leistung.

"Margot Robbie bekommt meiner Meinung nach nicht genug Anerkennung", sagte er. "Amerika [Ferrera] hat diese erstaunliche Rede. Und ganz nebenbei trifft sie den Nagel auf den Kopf! Ich schaue es mir an und denke: 'Wow, das war wirklich hart. Das ist wie ein Einakter. Der ganze Film hängt davon ab." Aber es sind die Schnitte, die Robbie so aktiv zuhört, dass ich merke, dass Greta hier wirklich etwas auf der Spur ist. Aber es ist Robbie, der vertrauen musste... Und es ist schwer, wenn jemand, der die verdammte zweiseitige Passage hat, sagt: 'Ok, jetzt lass uns einspringen und Bob holen', und du denkst: 'Ich habe mir das den ganzen Tag angehört und jetzt muss ich es zum Laufen bringen!' "

Andere Schauspieler und Schauspielerinnen haben Robbie für ihre Arbeit als Barbie gelobt. Denkst du, sie hätte eine Oscar-Nominierung bekommen sollen?