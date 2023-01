Road 96: Mile 0, Prequel zu Road 96, trifft am 4. April auf alle Bahnsteige

Wir könnten nicht glücklicher sein mit den Neuigkeiten, die wir Ihnen bringen. Digixart, das Studio hinter dem Road-Adventure Road 96, kehrt mit einem neuen Abenteuer auf den Asphalt zurück, das als Prequel zum Indie-Film 2019 dient.

Unter dem Namen Road 96: Mile 0 dreht sich die Geschichte um zwei junge Menschen, die als erste der Diktatur von Präsident Tyrak entkommen wollen und deren Beispiel alle Charaktere folgen würden, die wir in Road 96 kontrollierten. Sogar einige der Charaktere, mit denen wir uns auf der Reise gekreuzt haben, werden auch hier erscheinen.

Sowohl das Studio als auch der Publisher Ravenscourt haben die Ankündigung in den sozialen Medien für ein paar Tage vorbereitet, und jetzt haben wir den Trailer zur Verfügung, den ihr unten sehen könnt. Road 96: Mile 0 wird auf allen Plattformen (PC, wo es bereits eine Seite auf Steam, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und Nintendo Switch gibt) am selben Tag veröffentlicht: 4 April 2023.

HQ

Wir hatten kürzlich die Gelegenheit, mit dem Schöpfer beider Folgen, Digixart-Gründer und CEO Yoan Fanise, zu sprechen, in dessen Interview (das Sie unten sehen können) er über Kunst, Politik und prozedurales Storytelling im Original spricht.

HQ

