Ich erinnere mich, als ich ein 14-jähriger hormoneller Junge war, der gerade einen neuen PC bekommen hatte. Eines der ersten Spiele, das die neuen Wunder zeigte, war ein Spiel namens Myst. Myst war voll von 3D-Grafiken und Videoclips, die wirklich beeindruckend waren, also war ich absolut bereit. Was ich nicht wusste, war, wie schwierig es für einen 14-Jährigen war, der nicht verstand, warum die Sonne am Morgen aufging. Vier Jahre später kam die Fortsetzung Riven heraus, aber ich war zu sehr damit beschäftigt, in der High School keine Punkte zu erzielen und generell ein mittelmäßiger Schüler zu sein, also verpasste ich es. Jetzt ist es 2024 und ich habe ein Remake von Riven in die Hände bekommen, das ich jetzt versuchen werde zu bewerten und zu sehen, ob die Serie immer noch so schwierig ist, wie ich sie in Erinnerung habe. Riven Remaster, oder (2024), wie es auch genannt wird, wird von Cyan, dem ursprünglichen Entwickler, entwickelt, was beeindruckend ist, und kann auf PC und Mac gespielt werden.

Riven (2024) ist ein Remake (trotz des Titels kein Remaster), das Spiel ist also nicht nur eine ausgefeilte Version des Originals. Wenn du die Rätsel des Originals auswendig kennst, gibt es gute Nachrichten, denn Riven (2024) ist ein komplett neues Spiel. Obwohl die Geschichte in etwa die gleiche ist, sind die Rätsel völlig neu. Die Geschichte in Riven ist ziemlich minimalistisch, zumindest am Anfang. Es beginnt dort, wo die Geschichte von Myst aufgehört hat, und die erste Person, die du triffst, ist Atrus, der auch im ersten Spiel dein Führer war. Sein Vater Gehn ist wieder dabei und möchte, dass Ihr ihn aufhaltet und seine Frau Catherine rettet, die von seinen Söhnen Sirrus und Achenar auf die vielen Inseln von Riven gelockt wurde. Die Lektüre von Atrus' sehr langem Tagebuch verrät viel über die Hintergrundgeschichte, die ehrlich gesagt kompliziert und etwas seltsam ist. Ich bin ganz froh, dass die Geschichte nicht im Mittelpunkt steht, denn ich war jedes Mal ein wenig abgeschreckt, wenn sie präsentiert wurde. Vielleicht geht es nur mir so, aber einiges davon war ziemlich seltsam, vor allem, weil es die meiste Zeit versuchte, so mysteriös zu sein. Es gibt eine Balance zwischen vage und verständlich in Spielen wie Riven, und für mich hat es nicht ganz ins Schwarze getroffen. Ich denke jedoch, wenn man die Geschichte von Myst in- und auswendig kennt und das Buch gelesen hat, das ebenfalls in den Neunzigern veröffentlicht wurde, ergibt das alles Sinn, aber für jemanden, der die Serie seit fast fünfundzwanzig Jahren nicht mehr gespielt hat, ist das alles ein bisschen zu vertraut.

Glücklicherweise ist die Geschichte nicht der Ort, an dem Riven am meisten glänzt, es ist das Gameplay, das deine Gehirnzellen und manchmal auch deine Geduld wirklich herausfordert, genau wie im Original. Nachdem du das kryptische Intro hinter dir gelassen hast, wirst du auf eine der vielen Inseln losgelassen, aus denen Riven (2024) besteht. Es fühlt sich alles statisch und einsam an, was auch das Tolle an dem Spiel ist. Du musst die Insel erkunden, von der du später erfährst, dass sie Tempelinsel heißt. Es gibt eine Menge rostiger Maschinen auf der Insel, die du untersuchen musst. Alles, was ihr auf eurem Weg trefft und das ihr manipulieren könnt, hat irgendwann eine Rolle zu spielen, aber dieser Punkt ist nicht unbedingt jetzt. Es gibt Rätsel, die man erst lösen kann, wenn andere Rätsel gelöst sind. Das ist wahrscheinlich das Frustrierendste, aber auch ziemlich Aufregende. Du hast all diese Gadgets um dich herum, die du drücken und manipulieren kannst, aber du musst versuchen, die Rätsel zu finden, die du jetzt lösen kannst, und herausfinden, welche du später lösen kannst. Glücklicherweise gibt es im Spiel meist Hinweise, wenn ein Rätsel Auswirkungen auf ein anderes hat. Auf der Tempelinsel zum Beispiel kannst du ein Portal zu etwas öffnen, das man nur eine andere Dimension nennen kann, und hier kannst du verschiedene Hebel betätigen und an den Rätseln herumspielen, aber es fehlt etwas, bevor du weitermachen kannst. Nach ein bisschen Herumspielen kehrst du zu anderen Rätseln zurück und findest schnell etwas, das mehr Sinn ergibt. Für mich war es die Suche nach einem Mag-Lev zu einer Insel namens Jungle, was die richtige Lösung war, da man zu den verschiedenen Inseln gehen muss, um herauszufinden, was vor sich geht. Es ist sowohl aufregend als auch super frustrierend, aber sehr loyal zum Original. Im Guten wie im Schlechten, wenn du die Geduld hast, wirst du belohnt werden, aber Riven (2024) ist nichts für Leute, die schnell aufgeben, da die Rätsel durchgekaut und verdaut werden müssen, bevor man sie lösen kann.

Die Rätsel in Riven (2024) sind schwierig und man muss wirklich kreativ denken, um sie zu lösen. Das Spiel weist dich schnell darauf hin, dass du Fotos von Dingen machen sollst, von denen du denkst, dass sie später verwendet werden könnten, um Rätsel an anderen Stellen auf den Inseln zu lösen. Wenn Sie zum Beispiel irgendwo auf einer der Inseln ein Sternenkonstellation sehen, können Sie mit ziemlicher Sicherheit damit rechnen, auf ein Rätsel zu stoßen, bei dem diese Sternensammlung verwendet werden kann. Hinter allem steckt in Riven (2024) eine besondere Logik, und das gilt auch für die Rätsel. Wenn du diese Logik verstehst, werden die Rätsel immer leichter zu meistern. Wenn Sie es nicht verstehen, kann Riven sehr frustrierend sein. In den ersten Stunden verstand ich die Logik nicht und rannte ziellos herum und wusste nicht, was ich tun sollte. Plötzlich ging mir ein Licht auf und ich fand die Logik heraus, und dann konnte ich auch alle anderen Rätsel lösen. Riven (2024) ist aus diesem Grund nicht jedermanns Sache, aber wenn man die Logik und ein wenig Geduld hat, gibt es nichts Befriedigenderes, als ein Rätsel zu lösen, an dem man stundenlang gearbeitet hat.

Ein weiterer Teil von Riven (2024), der ebenfalls erwähnt werden sollte, ist die Grafik des Spiels, denn alles ist ultra schön und nahe an Fotorealität. Die Inseln sind voller wunderschöner Bereiche, die sowohl Farbe als auch Licht nutzen, um eine magische Atmosphäre zu schaffen, die wirklich etwas Besonderes ist. Innerhalb von zwei Minuten können Sie von der sonnenverwöhnten Oberfläche hinunter zu Höhlen voller leuchtender Pilze und schlammigen Pfaden voller Schmetterlinge, die um Ihren Kopf fliegen. Es ist atemberaubend. Der Soundtrack unterstützt dies auch durch den minimalistischen Einsatz von Musik, wo sie an den richtigen Stellen abgespielt wird, zum Beispiel, wenn man wichtige Bereiche der Insel betritt, aber wenn man nur herumläuft, hört man nur die Geräusche der Natur, und diese Kombination schafft eine erstaunliche Klanglandschaft. Es ist so gemütlich und schafft ein Gefühl von Geheimnis und Abenteuer, das ich geliebt habe.

Sollten Sie also Riven (2024) spielen? Das Spiel ist nicht jedermanns Sache, aber man muss den Hut vor einem Entwickler ziehen, der bei seinem Spieldesign keine Kompromisse eingeht. Es gibt eine Logik, die man fangen muss, und man muss die Geduld haben, das Spiel sich entfalten zu lassen. Wenn nicht, ist Riven (2024) nichts für Sie. Wenn Sie die Geduld haben, ist Riven (2024) ein fantastisches Abenteuer, bei dem die Rätsel und die Welt im Mittelpunkt stehen.