Ritter Sport goes Animal Crossing

Wenn es um Realitätsflucht und Zeitvertreib geht, dann ist Animal Crossing: New Horizons bei vielen Spielern derzeit die erste Wahl. Wisst ihr was bei schlechter Laune...

Animal Crossing: New Horizons lässt Spieler eine eigene Insel im Spiel erstellen, auf der sie so ziemlich alles tun können, was sie eben wollen. Wie kreativ die Fans mit...

Mit dem neuen Animal Crossing: New Horizons hat Nintendo genau ins Schwarze getroffen, denn die Spieler auf der ganzen Welt lieben den verträumten Titel (allein in Japan...

Bunny-Day-Event in Animal Crossing: New Horizons detailliert

am 26. März 2020 um 16:44 NEWS. Von Stefan Briesenick

Natürlich hat Nintendo in ihrer heutigen Mini-Direct auch an die vielen Animal-Crossing-Fans gedacht, die derzeit auf der Switch mit New Horizons an ihrem eigenen...