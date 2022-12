Risk of Rain Returns enthüllt für PC, Switch

Risk of Rain Returns wurde gestern auf dem Indie World-Event von Nintendo angekündigt und ist ein Remake des Roguelike von 2013. Es wird verbesserte Grafiken, neue Funktionen und vieles bieten, was vom Smash-Hit Risk of Rain 2 übernommen wurde.

Das ursprüngliche Risk of Rain begann sein Leben auf dem PC, wechselte aber aufgrund seines Erfolgs auf andere Plattformen. Das Spiel dreht sich um einen Überlebenden eines Raumschiffs, das auf einer feindlichen außerirdischen Welt landet.

In Risk of Rain mussten Sie abwägen, ob Sie so schnell wie möglich zum nächsten Level eilen oder warten und nach einer besseren Ausrüstung suchen würden, in der Hoffnung, besser vorbereitet zu sein. Je mehr Zeit ein Spieler jedoch in einem Level verbrachte, desto mehr stieg der Schwierigkeitsgrad des Spiels.

Bisher gibt es kein direktes Veröffentlichungsdatum für Risk of Rain Returns, aber das Remake soll 2023 erscheinen. Es kann jetzt in den Steam- und Nintendo-Stores für alle, die ein stilisiertes 2D-Action-Roguelite-Erlebnis wünschen, auf die Wunschliste gesetzt werden.