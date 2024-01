Rise of the Ronin enthüllt neue Fraktionsdetails

HQ

Rise of the Ronin ist jetzt nur noch ein paar Monate entfernt, und es enthüllt uns ständig mehr Informationen. Jetzt, in einem neuen Update auf der PlayStation Store-Seite des Spiels, haben wir einen Blick auf die drei Fraktionen geworfen, die im Spiel sein werden.

Die Sabaku-Fraktion ist dem Tokugawa-Shogunat gegenüber loyal und versucht, an der Macht festzuhalten, die sie bereits hat, externe Kräfte in Schach zu halten und im Grunde den Status quo aufrechtzuerhalten. Die Tobaku sind eine bunt gemischte Gruppe von Individuen, die einfach nur die Rückkehr der kaiserlichen Herrschaft nach Japan sehen wollen. Sie sind gegen das Shogunat und wollen der Tokugawa-Dynastie ein Ende bereiten. Schließlich sind die Obei westliche Streitkräfte, angeführt von der US Navy und britischen Entdeckern. Sie wollen ihren Einfluss auf japanisches Territorium vergrößern und kümmern sich nicht viel um Innenpolitik.

Rise of the Ronin spielt in einer Zeit des Aufruhrs für Japan. Während ausländische Mächte versuchen, das isolierte Land für den Handel zu öffnen, ist die Innenpolitik voll von Hinterhältigkeiten, Unruhen und vielem mehr. Wir müssen allerdings bis März warten, um zu sehen, welche Rolle wir dabei spielen.