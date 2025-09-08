Riot schließt Movistar KOI nach Vertragsbruch von der Valorant Champions Tour aus

HQ

Riot Games hat bekannt gegeben, dass sie erhebliche Maßnahmen gegen Movistar KOI ergreift, alles als Teil einer Bestrafung dafür, dass die Organisation gegen ihre vertragliche Vereinbarung mit der Liga verstoßen hat.

Die genaue Art des Verstoßes wird nicht erwähnt, aber uns wurde gesagt, dass die Strafe der sofortige Ausschluss aus dem Valorant Champions Tour EMEA ist, was bedeutet, dass die Organisation in der Saison 2026 ersetzt wird.

Diese große Änderung wird auch dazu führen, dass Riot einige unorthodoxe Umstände zulässt, die sich auf die Spieler von Movistar KOI auswirken, da die von diesem Schritt betroffenen Personen nun für einen begrenzten Zeitraum von einem anderen Team verpflichtet werden können, obwohl das Transferfenster jetzt geschlossen ist.

Gemäß dem, was dies für Movistar KOI bedeutet, betrifft es nur ihr VCT EMEA-Team, da die anderen Teams der Organisation, auch in anderen Abteilungen von Valorant, nicht betroffen sein sollen. Was das Ersatzteam betrifft, so ist auch unklar, wer das sein wird, aber die Situation wird das Ascension EMEA-Event, bei dem zwei Teams unabhängig davon aufsteigen, nicht beeinflussen.