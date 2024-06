Riot gewinnt Marriott Bonvoy als ersten Hotelpartner der LEC Season Finals

HQ

Das letzte große europäische League of Legends Event in dieser Saison wird das League of Legends EMEA Championship Season Finals Ende August/Anfang September sein. Bei dem Turnier kämpfen die besten LEC-Teams um ein paar Plätze in der World Championship (die im November in London ausgetragen wird) und natürlich um das übliche Preisgeld und das Recht zu prahlen.

Da die letzten Spiele von Season Finals ' zwischen dem 30. August und dem 1. September in Deutschland stattfinden sollenOlympic Hall, hat Riot die Hotelkette Marriott Bonvoy als ersten Hotelpartner des Turniers gewonnen.

Im Rahmen dieses Deals werden die beiden bei einer Vielzahl von Fan-zentrierten Initiativen zusammenarbeiten, darunter Pakete, die es den Fans ermöglichen, während des Season Finals in den Hotels der Kette in München zu übernachten, ein kostenloses Frühstück zu genießen und ein Summoners Kit zu erhalten, das ein Collectable Room Key und ein paar andere Merchandise-Artikel enthält. Dies kommt zu einem Digital Collectable Masterwork Chest & Key hinzu, das angeboten wird, um einige Gegenstände im Spiel freizuschalten.

Während der Übertragung wird es auch Marriott Bonvoy Moments geben, bei dem Fans den Zugang zu Erlebnissen im Season Finals bieten oder kaufen können, einschließlich eines Spieltests auf der Bühne, bevor die Profis es durch den Ring geben.