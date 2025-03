Riot Games und Red Bull verlängern LEC-Partnerschaft um zwei weitere Jahre

HQ

Riot Games hat angekündigt, dass wir in absehbarer Zukunft weiterhin Red Bull -Branding rund um die Summoner's Rift in League of Legends EMEA Championship -Spielen sehen werden.

Die beiden haben sich auf eine Verlängerung der Partnerschaft geeinigt, die für den Rest der Saison 2025 und auch für die Saison 2026 gilt, so dass diese Partnerschaft mindestens acht Jahre dauert, vorausgesetzt, es werden keine weiteren Verlängerungen angekündigt.

Damit wird auch Red Bull weiterhin als offizieller Energydrink der LEC angesehen und Red Bull wird auch in dieser Saison weiterhin als Moderator der Red Bull Baron Power Play fungieren.

Wenn die LEC zurückkehrt, geht es an diesem Wochenende wieder los, wenn die Spring Split am 29. März beginnt.