Riot Games soll den Preispool der Worlds 2025 massiv aufstocken

Obwohl League of Legends schon seit langer, langer Zeit einer der größten E-Sportarten der Welt ist, gab es noch nie die größten Preispools. Tatsächlich hat Riot Games in der Regel kleinere Geldpreise angeboten, aber das scheint sich in dieser Saison zu ändern.

Nach First Stand, bei dem 1 Million US-Dollar auf dem Spiel standen, wird das nächste Turnier, Mid-Season Invitational, angeblich einen Geldpreis von 2 Millionen US-Dollar bieten, bevor Worlds 2025 diesen auf 5 Millionen US-Dollar ankurbelt, mit dem Potenzial, dass noch mehr Geld auf dem Spiel steht, wenn digitale Merchandise-Einnahmen einbezogen werden.

Diese Information stammt vom globalen Leiter von League of Legends esports, Chris Greeley, der kürzlich ein Interview mit Daily Esports geführt hat, in dem er Folgendes sagte (nach der Übersetzung):

"Das Ziel von LoL esports ist es nicht, ein esports zu werden, der viel Umsatz generiert. Wir konzentrieren uns auf den Aufbau eines nachhaltigen Ökosystems. Wir kommunizieren kontinuierlich mit Profi-Teams und suchen nach Möglichkeiten, uns selbst zu erhalten. Wir denken darüber nach, wie wir Einnahmen generieren können, zum Beispiel durch digitales Geld.

"Wir helfen auch bei Wettbewerben von Drittanbietern, damit nicht nur Profi-, sondern auch Amateurteams sich selbst tragen und Einnahmen generieren können. LoL-Esports ist keine Sportart, bei der Riot Games glaubt, dass sie die einzige ist, die Geld verdient. Ich denke, es kann nur weitergehen, wenn es eine Struktur und ein Ökosystem unterstützt, in dem alle Einnahmen generieren und gemeinsam wachsen können."

Glaubst du, dass größere Preispools für die Gesundheit von League of Legends eSports von Vorteil sind?