Riot Games enthüllt aktualisiertes Format für die Saison 2027 der Champions Tour Valorant

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Mit jedem Jahr erforscht Riot Games stetig, wie es das Valorant Champions Tour-Format erweitert und weiterentwickelt. Im Geiste dessen wird die Saison 2027 etwas anders aussehen und ablaufen, während Riot den VCT-Markt weiter ausbaut.

Die Hauptänderungen sind, dass das VCT zunehmend leistungsorientiert wird, wobei Teams bessere Belohnungen erhalten, wenn sie in Turnieren und regionalen Events besser abschneiden. Ebenso werden die Regionen erweitert, die finanziellen Belohnungen verbessert und die Qualifikation für internationale Veranstaltungen verändert sich.

Alles beginnt mit den Kickoff-Events weltweit, die in den Regionen Amerika, EMEA und Pazifik stattfinden werden. Jedes Turnier umfasst acht Partnerteams und außerdem vier offene Qualifikationsteams, wobei die drei besten Teams jeder Region das erste Masters der Saison erreichen. Dies wird die einzige Veranstaltungseinladung sein, zu der Partnerteams eine bestätigte Einladung erhalten, da darüber hinaus die Teilnehmer jeder Veranstaltung durch eine ordnungsgemäße Qualifikation bestimmt werden, was zu einem kontinuierlichen Auf- und Abstiegssystem während der gesamten Saison führt.

Danach kehrt das regionale Spiel zurück, wobei die Regionen bald auf 14 Unterregionen erweitert werden. Der EMEA-Abschnitt umfasst nun Europa, MENA und die Türkei, die Amerika-Regionen Nordamerika, LATAM Nord, LATAM Süd und Brasilien, und der Pazifik-Abschnitt umfasst Südkorea, Japan, Thailand, Indonesien, Vietnam und dann einen Wildcard-Platz für den Großteil des übrigen Südostasiens. China ist die einzige Region, die ausschließlich China bleiben wird. Die Prämisse dieser Änderung ist es, neue Wege für Teams und Spieler in den wettbewerbsintensiveren Regionen für Valorant zu schaffen.

Wie bereits erwähnt, möchte Riot Erfolge belohnen, weshalb die Qualifikation für internationale Veranstaltungen nun mit einem finanziellen Preis verbunden ist, selbst für Nicht-Partner-Teams. Das Erreichen eines Kickoffs oder eines Pokals führt zu 100.000 Dollar Preisgeld, das Erreichen eines Masters zu 200.000 Dollar und das Erreichen des Premier-End-of-Season-Champions zu 400.000 Dollar.

Riot hat in naher Zukunft noch weitere Neuigkeiten zu der Platzverteilung, regionalen Qualifikationsformaten, Partnerteam-Auswahl und mehr versprochen. Leo Faria, der globale Head of Esports, hat ebenfalls eine Stellungnahme zu diesen Änderungen veröffentlicht.

"VCT 2027 basiert auf einem einfachen Glauben: Die besten Teams sollten sich ihren Platz auf jedem Schritt verdienen und jedes Spiel zählt. Wir wollten ein System schaffen, das Leistung belohnt, mehr Möglichkeiten für Teams auf der ganzen Welt eröffnet und jedes Spiel bedeutungsvoll macht. Indem wir mehr Wege in den Wettbewerb auf höchstem Niveau schaffen und wertvolle finanzielle Unterstützung für qualifizierte Teams bieten, bauen wir eine offenere, engagiertere und wettbewerbsfähigere Zukunft für Valorant Esports auf. Eine, in der jedes Team aufsteigen kann, jedes Event zählt und die Fans mehr Gründe haben, den Weg vom lokalen Wettbewerb bis hin zum Champion zu verfolgen."

Glaubst du, dass diese Änderungen zum Wohle des Wettbewerbs Valorant dienen?