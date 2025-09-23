Riot Games präsentiert wiederkehrende und aufgefrischte Worlds Summoner's Cup

HQ

Es ist fast Zeit für das jährliche League of Legends World Championship, denn ab dem 14. Oktober beginnt das riesige Event und es werden Spiele ausgetragen, um schließlich am 9. November einen Sieger zu küren. Da die Weltmeisterschaften immer näher rücken, hat Riot Games nun einen Blick auf die Summoner's Cup für das Turnier 2025 geworfen, die ein aufgefrischtes Aussehen hat.

Laut einem Blogbeitrag wurde uns mitgeteilt, dass zum 15-jährigen Jubiläum des kompetitiven League of Legends das ursprüngliche Cup-Design zurückkehrt, außer als dritte Ausgabe, die "moderne Details enthält, die die Entwicklung von LoL Esports widerspiegeln".

Riot führt aus: "Bemerkenswert ist, dass sein Gewicht um fast die Hälfte reduziert wurde, was es für Champions sicherer und einfacher macht, auf der größten Bühne zu heben. Der Sockel, der sieben Zoll hoch ist und mit den Namen aller 14 früheren Worlds-Siegerteams graviert ist, wird die Tradition fortsetzen, die mit der Tiffany & Co. Edition begründet wurde."

Da die zweite Auflage der Trophäe nun in den Ruhestand gegangen ist, erklärt Riot, dass sie in der Geschichte von LoL Esports auf dem CampusRiot Games von Los Angeles aufbewahrt wird.

Das war jedoch noch nicht alles, was Riot zu teilen hatten, denn es wurde auch enthüllt, dass das Musikvideo für die jährliche Hymne Worlds im Oktober veröffentlicht wird, wobei die Künstler hinter diesem Song Chinas G.E.M.