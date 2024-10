Riot Games launcht neues offizielles League of Legends Wiki

HQ

Im Rahmen der Player Days -Feierlichkeiten und des 15-jährigen Jubiläums von League of Legends hat Riot Games den Start des neuen offiziellen League of Legends -Wikis angekündigt, das in Zusammenarbeit mit den Spielern entwickelt wurde, die das Community-Wiki seit Jahren verwalten. Diese neue Plattform zielt darauf ab, die Benutzererfahrung zu verbessern, indem lästige Werbung eliminiert, die Funktionalität für mobile Geräte optimiert und sichergestellt wird, dass alle historischen Informationen über das Spiel zugänglich und aktuell bleiben.

Community-Wikis sind seit langem eine primäre Ressource für Spieler von League of Legends, Teamfight Tactics, Wild Rift und Legends of Runeterra. Diese Wikis wurden von leidenschaftlichen Spielern verwaltet und boten detaillierte Informationen über Updates, Champion-Fähigkeiten, Strategien und die umfangreiche Geschichte des Runeterra-Universums. Die Nutzer stießen jedoch häufig auf Probleme im Zusammenhang mit dem Format der Plattform und den invasiven Popup-Anzeigen, die ihre Erfahrung beeinträchtigten.

Riot versucht, diese Probleme zu lösen und Benutzer vor aufdringlicher Werbung zu schützen, die ihre Erfahrung beim Surfen oft gestört hat. Die Lösung bestand darin, ein neues offizielles Wiki zu erstellen, das frei von Werbung ist und auf eigenen Servern gehostet wird, wodurch die Abhängigkeit von Servern von Drittanbietern beseitigt wird.

Die Migration umfasst alle bereits vorhandenen Inhalte, sodass die Spieler weiterhin die gleichen Informationen vorfinden, die von der Community aktualisiert wurden, jetzt mit einem reibungsloseren Surferlebnis. Das spannendste Feature ist, dass das Wiki zum ersten Mal auf mobilen Geräten voll funktionsfähig sein wird und damit eine der am meisten nachgefragten Anforderungen der Community erfüllt.

Das Team von Spielern, das seit Jahren hinter dem Management des Wikis steht, wird auch weiterhin ein integraler Bestandteil des Projekts sein. Diese Freiwilligen haben unermüdlich alle Änderungen und Aktualisierungen des Spiels dokumentiert und sichergestellt, dass jeder Spieler Zugang zu den genauesten Informationen hat. Ihr selbstloser Einsatz hat es ermöglicht, die Geschichte des Spiels umfassend zu dokumentieren.

Anfang dieses Jahres begann Riot direkt mit diesem Team zusammenzuarbeiten, um die Migration des Wikis auf einen neuen Server zu erleichtern und die Barrieren zu beseitigen, die von alten Anbietern jahrelang auferlegt wurden. Der Übergang beinhaltete die Verlagerung aller von Spielern erstellten Inhalte in ein neues Zuhause, um sicherzustellen, dass das Format den Nutzern vertraut bleibt, aber ohne Unterbrechung durch invasive Werbung.

Während das neue Wiki zunächst auf Englisch verfügbar ist, hat Riot versprochen, dass im Laufe der Zeit dank der Beiträge der Community weitere Sprachversionen geöffnet werden. Spieler, die daran interessiert sind, das Projekt zu unterstützen, können dem offiziellen Kanal Discord beitreten und zur Bearbeitung oder Übersetzung von Inhalten beitragen.

Mit dieser neuen Initiative bekräftigt Riot Games sein Engagement für die Unterstützung der Communitys, die seine Spiele geprägt haben, und macht das neue Wiki zu einer offiziellen und verbesserten Ressource für alle Spieler seiner Titel.

Um das neue offizielle League of Legends Wiki zu besuchen, musst du nur hier klicken.