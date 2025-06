Riot Games kündigt offizielle Game Changers-Division nur für Frauen für League of Legends an

HQ

Seit einigen Jahren haben Frauen einen speziellen und integrativen Raum, in dem sie in kompetitiven Valorant antreten können, und das alles als Teil der Game Changers -Abteilung der Valorant Champions Tour. Diese Initiative ist stetig gewachsen und erfreut sich immer größerer Beliebtheit, weshalb es fast verwunderlich ist, dass es so lange gedauert hat, bis Riot Games eine League of Legends Alternative angeboten wurde.

Aber jetzt ist es endlich soweit, denn das League of Legends Game Changers (LGC) wurde angekündigt und es ist geplant, dass der erste Schritt das LGC Rising -Turnier im August sein wird, bei dem die besten Teams online und dann persönlich in einem Live-Finale antreten, das im Oktober beim Paris Games Week stattfindet.

Riot merkt an, dass LGC zwar das wichtigste LoL-Turnier für Frauen sein wird, zumindest in der EMEA-Region, aber beabsichtigt, mit Veranstaltungen von Drittanbietern und der Community zusammenzuarbeiten, um "zu sehen, wie es organisch wächst, und vor allem die Reise mit euch allen zu genießen".

Gemäß LGC Rising wird es ein kompaktes Event sein, da es sich auch um das Eröffnungsturnier handelt, und das bedeutet, dass wir nur mit einer Handvoll Teams rechnen sollten, die ausgewählt und eingeladen werden. Tatsächlich werden drei "insbesondere solche, die mit LEC-Organisationen verbunden sind", eingeladen, drei weitere verdienen sich je nach Leistung beim Equal Esports Cup in Deutschland einen Platz, und dann werden die beiden anderen Kader durch ein offenes Qualifikationsturnier im August ausgewählt. Die teilnehmenden Mannschaften werden dann in zwei Gruppen aufgeteilt, in denen die beiden letztplatzierten Mannschaften jeder Gruppe in der Gruppenphase ausscheiden, während die verbleibenden sechs Mannschaften in die Playoffs einziehen. Der Zeitplan sieht wie folgt aus:



Offene Qualifikation: August (Datum wird noch bekannt gegeben)



Gruppenphase: 13.-14., 20.-21., 27.-29. September



Playoffs: 10.-12. Oktober und 14.-15. Oktober



Großes Finale: 30. Oktober, live auf der Bühne der Paris Games Week



Was die Frage betrifft, wer an LGC Rising teilnehmen kann, erklärt Riot, dass es "offen für alle Personen ist, die sich als Frauen identifizieren".