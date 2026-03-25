Riot Games gibt die Spielpläne der LEC Spring Roadtrips bekannt
Die erste findet im April statt und die zweite im Mai.
In absehbarer Zukunft wirdLeague of Legends die EMEA-Meisterschaft auswärts stattfinden, um im Rahmen der Frühjahrssaison zwei Auswärtstouren zu veranstalten. Die erste findet in Frankreich statt, genauer gesagt in Les Arènes de Grand Paris Sud in Évry-Courcouronnes vom 24. bis 26. April, veranstaltet von Karmine Corp. Die zweite findet dann zwei Wochen später in Spanien statt, vom 8. bis 10. Mai, und wird von Movistar KOI in der Madrid Arena in der spanischen Hauptstadt ausgerichtet.
Mit diesen Plänen im Hinterkopf hat Riot Games die genauen Spielpläne für jede Roadtrip bestätigt, die Sie unten im Detail selbst sehen können.
Französischer Roadtrip:
Freitag:
- 16:45 - SHFT vs. FNC
- 18:30 - KC gegen NAVI
Samstag:
- 16:45 - NAVI gegen FNC
- 18:30 - KC vs SHFT
Sonntag:
- 16:45 - SHFT vs. NAVI
- 18:30 Uhr - KC gegen FNC
Spanischer Roadtrip:
Freitag:
- 16:00 Uhr - KC gegen G2
- 19:00 - GX gegen MKOI
Samstag:
- 16:00 Uhr - G2 vs GX
- 19:00 Uhr - MKOI gegen KC
Sonntag:
- 16:00 Uhr - KC vs GX
- 19:00 Uhr - MKOI vs G2
Tickets für beide Veranstaltungen sind jetzt ebenfalls erhältlich, und ebenso liegen alle oben genannten Spielpläne in der CEST-Zeitzone, was bedeutet, dass man eine Stunde investieren kann, um die genauen BST-Zeiten zu finden.