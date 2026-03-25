Riot Games gibt die Spielpläne der LEC Spring Roadtrips bekannt

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In absehbarer Zukunft wirdLeague of Legends die EMEA-Meisterschaft auswärts stattfinden, um im Rahmen der Frühjahrssaison zwei Auswärtstouren zu veranstalten. Die erste findet in Frankreich statt, genauer gesagt in Les Arènes de Grand Paris Sud in Évry-Courcouronnes vom 24. bis 26. April, veranstaltet von Karmine Corp. Die zweite findet dann zwei Wochen später in Spanien statt, vom 8. bis 10. Mai, und wird von Movistar KOI in der Madrid Arena in der spanischen Hauptstadt ausgerichtet.

Mit diesen Plänen im Hinterkopf hat Riot Games die genauen Spielpläne für jede Roadtrip bestätigt, die Sie unten im Detail selbst sehen können.

Französischer Roadtrip:

Freitag:



16:45 - SHFT vs. FNC



18:30 - KC gegen NAVI



Samstag:



16:45 - NAVI gegen FNC



18:30 - KC vs SHFT



Sonntag:



16:45 - SHFT vs. NAVI



18:30 Uhr - KC gegen FNC



Spanischer Roadtrip:

Freitag:



16:00 Uhr - KC gegen G2



19:00 - GX gegen MKOI



Samstag:



16:00 Uhr - G2 vs GX



19:00 Uhr - MKOI gegen KC



Sonntag:



16:00 Uhr - KC vs GX



19:00 Uhr - MKOI vs G2



Tickets für beide Veranstaltungen sind jetzt ebenfalls erhältlich, und ebenso liegen alle oben genannten Spielpläne in der CEST-Zeitzone, was bedeutet, dass man eine Stunde investieren kann, um die genauen BST-Zeiten zu finden.