Riot Games enthüllt aktualisiertes EMEA Masters Sommerformat

Riot Games nimmt einige Änderungen am Format für das EMEA Masters -Turnier vor. Die EMEA Masters findet zweimal im Jahr statt und dient dazu, die jeweiligen European Regional Leagues zusammenzuführen, und vor der Summer Split sind eine Vielzahl von Änderungen geplant.

Mit dem Summer Split, das zwischen dem 31. Juli und dem 30. August stattfinden soll, wird das Turnier nun insgesamt 60 konkurrierende Teams umfassen, wobei 32 Teams einen Platz in der Last Chance Qualifier ergattern und 28 direkte Einladungen zu den Swiss Stage erhalten, die darauf folgen werden. Nach diesen beiden Phasen folgen 1 16-Teams Playoffs, die sich aus Kadern zusammensetzen, die die beiden vorherigen Phasen überlebt haben.

Gemäß dem Last Chance Qualifier wird dies zwischen dem 31. Juli und dem 2. August stattfinden und die Teams werden nach dem Zufallsprinzip in vier Einzelausscheidungsgruppen aufgeteilt, in denen regionaler Schutz angewendet wird, um Zusammenstöße zu reduzieren. Die Spiele in den ersten beiden Runden werden ein Best-of-Three sein, während die dritte Runde ein Best-of-Five sein wird.

Die Swiss Stage finden vom 5. bis 13. August statt und werden ausschließlich in Best-of-One-Spielen ausgetragen, bis zu den Qualifikations-/Ausscheidungsspielen, bei denen stattdessen ein Best-of-Three-Format verwendet wird.

Die Playoffs finden zwischen dem 15. und 22. August statt und sehen Teams, die auf Leistungsbasis gesetzt sind und in Best-of-Five-Einzelausscheidungsspielen gegeneinander antreten. Die EMEA Masters Summer Finals findet am 30. August statt.

Was die Handhabung der Slot-Verteilung betrifft, so erhalten akkreditierte ERLs jeweils sechs Slots (drei für die LCQ und drei für die Swiss Stage ), während nicht akkreditierte ERLs stattdessen jeweils vier Slots mit LCQ/Swiss Stage -Aufteilung erhalten, abhängig von der jüngsten Leistung dieser ERLs bei EMEA Masters -Veranstaltungen.