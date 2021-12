Riot: Ein Videospiel von Arcane? Wenn Interesse besteht...

HQ

Riot Games versucht seit einiger Zeit, ein neues Publikum zu erreichen, indem sie Produkte entwickeln, die im weiteren Sinne auf dem Universum von League of Legends basieren. Dabei halten sie sich nicht nur mit Videospielen auf, sondern setzen auch Animationsserien, wie Arcane auf Netflix um.

Die Serie kam bei den Leuten gut an und deshalb wollten wir in Erfahrung bringen, ob die Geschichte von Jinx, Vi und Co. nicht vielleicht auch als Videospiel funktionieren könnte. Da das Subunternehmen Riot Forge nicht nur für League of Legends verantwortlich ist, sondern auch Projekte anderer Studios überwacht, haben wir den Studiodirektor Andrew Hoffacker auf dem Fun & Serious Game Festival 2021 auf das Thema angesprochen.

"Ein auf Geschichten basierendes Arcane-Videospiel?", wunderte sich Andrew Hoffacker. "Als Spieler würde ich das lieben. Ich denke, wenn es genug andere Spieler gibt, die es [sich wünschen], dann wäre das etwas, an dem wir absolut interessiert wären."

Abgesehen von Ruined King, Hextech Mayhem und dem kommenden Song of Nunu (über diese drei Projekte sprach Hoffacker ebenfalls mit uns im Interview), sieht es so aus, als ob Riot Forge noch weitere Projekte plant:

„Das ist wahrscheinlich nicht die Antwort, [mit der ihr zufrieden seid]", antwortet der Chef von Riot Forge auf die Frage nach zukünftigen Genres und Studios, "aber ich kann [dazu Folgendes] sagen: Wartet bitte weiterhin gespannt unsere Informationen ab. Wir haben lustige Partner, [spannende] Dinge in der Pipeline [und] als Spieler begeistert mich das alles sehr."

Hoffacker bestätigte uns später im Interview, dass Riot Forge derzeit an Current-Gen-Anpassungen der zuletzt veröffentlichten Titel arbeite, die "irgendwann im Jahr 2022 erscheinen werden". Die Akzeptanz der Konsolenspieler scheint den Manager insgesamt zu überraschen und deshalb deutet er grob Pläne an, die Hextech Mayhem inhaltlich erweitern könnten.