Ringe der Macht laut neuem Bericht besser angenommen als House of the Dragon

Fast gleichzeitig haben HBO Max und Amazon Prime zwei äußerst aufwendige Fantasy-Serien auf den Markt gebracht, die auf berühmten Lizenzen basieren: House of the Dragon und Lord of the Rings: The Rings of Power. Insbesondere Letzteres war jedoch in die ganze wache Debatte verwickelt, aber eine breitere Umfrage legt nahe, dass es die Serie sein könnte, die am besten aufgenommen wurde - wenn auch nur auf der Grundlage von Twitter-Reaktionen.

Das Medienunternehmen Wettfreunde (das technisch gesehen ein Wettunternehmen ist, aber auch unabhängige Recherchen durchführt) hat einen Bericht veröffentlicht, der auf 375.000 Twitter-Nachrichten basiert, die die offiziellen Hashtags für jede Serie verwenden, um eine Meinung zu äußern.

Basierend auf diesen Antworten wird geschätzt, dass 35,3% der Beiträge über House of the Dragon überwiegend positiv, 17,7% negativ und 47% neutral oder pessimistisch waren. Bei Rings of Power waren 47,3% der Antworten positiv, 19,9% negativ und 32,8% neutral.

In Bezug auf die Charaktere wurde Rhaenyra Targaryen in 23,6% der Nachrichten am häufigsten erwähnt, während Galadriel in Rings of Power mit 30,1% der Nachrichten am häufigsten erwähnt wurde. Es sollte jedoch noch einmal beachtet werden, dass dies nur für Twitter gilt, denn obwohl die Datenmenge groß ist, ist es äußerst schwierig, die Gesamtmeinung der Öffentlichkeit daraus zu messen - obwohl es einen Hinweis gibt.

Folgst du einem von ihnen und was denkst du über sie?