Ridley Scott hat einen 4-Stunden-Schnitt von Napoleon

Ridley Scotts Napoleon scheint bereits ein historisches Epos zu werden, aber anscheinend hat der Regisseur einen 4 1/2 Stunden langen Schnitt des Films.

Im Gespräch mit dem Empire Magazine (via World of Reel) sagt Scott, dass der Schnitt "fantastisch" ist und gibt einige weitere Details zu Josephines Leben, bevor sie Napoleon trifft. Je nachdem, welchen Historiker man fragt, kann Josephine als der wichtigste Teil von Napoleons Leben angesehen werden, also ist es fair, dass sie etwas mehr Bildschirmzeit verdient hätte.

So wie es aussieht, ist der Film immer noch fast 3 Stunden lang, also werden wir viel davon bekommen, aber Scott hofft, dass Apple eines Tages seine superlange Version zeigen wird.

Napoleon kommt am 22. November in die Kinos.