Riders Republic zwei Wochen vor der Veröffentlichung bereits gratis auf PC spielbar

HQ

Riders Republic ist morgen noch einmal für alle PC-Spieler kostenlos verfügbar. Das ist nicht nur deshalb interessant, weil man ohne zusätzliche Kosten einen kleinen Zeitvertreibt bekommt, denn man muss bedenken, dass der Titel ja noch gar nicht erschienen ist. Laut Ubisoft könnt ihr zwischen 09:00 Uhr am Dienstag (12. Oktober) und 09:00 Uhr am Mittwoch (dem 13. Oktober) über Uplay auf die Anwendung zugreifen. Der Vorab-Download des Clients startet in wenigen Minuten.

Spielbar sind so gut wie alle Inhalte, die zur Veröffentlichung bereitstehen werden. Die fünf unterschiedlichen Fortbewegungsmittel von Riders Republic werden mit ihren jeweiligen "Kampagnen"-Herausforderungen zur Verfügung stehen und im Mehrspielersegment warten vier unterschiedliche Online-Modi auf uns. Das Tutorial wurde aus dieser Fassung entfernt, deshalb müsst ihr euch leider selbst in die Steuerung reinfuchsen.

HQ

Ubisoft

Ubisoft