Rick and Morty Neuer Trailer zu Staffel 8 feiert Premiere

Der Trailer für Rick and Morty Staffel 8 ist da und gibt uns einen neuen Einblick in die neuesten Abenteuer des unbeholfenen Teenagers und seines Opas, des Wissenschafts-Masterminds. So wie es aussieht, haben wir noch viel mehr Weltraum-Spielereien im Gange.

Der trippige Trailer zeigt viele zufällige Ereignisse, die sich an die Themen früherer Rick and Morty Staffeln halten. Erwarten Sie jede Menge Gewalt, seltsame Technologie und auch einige Familiendramen.

Nach dem Ausstieg von Co-Schöpfer Justin Roiland vor einiger Zeit haben einige Fans Rick and Morty abgeschaltet, während andere glauben, dass die Serie immer noch genauso gut ist, wie sie war, und es ist schwierig geworden, Roilands Ausstieg zu bemerken. Wir müssen sehen, ob sie ihre Erfolgsserie nach acht Staffeln am 26. Mai fortsetzen kann, wenn Rick and Morty Staffel 8 Premiere feiert.