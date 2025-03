Richard Chamberlain ist verstorben

HQ

Richard Chamberlain, auch bekannt als der König der Miniserien, ist im Alter von 90 Jahren verstorben. Dies bestätigte heute sein langjähriger Lebensgefährte Martin Rabbett, der seine Trauer zum Ausdruck brachte und Chamberlain als eine wunderbare und liebevolle Seele bezeichnete. Sein Tod war das Ergebnis von Komplikationen nach einem Schlaganfall, und in einer Erklärung sagte Rabbett:

"Unser geliebter Richard ist jetzt bei den Engeln. Er ist frei und erhebt sich zu den geliebten Menschen vor uns. Wie gesegnet waren wir, eine so erstaunliche und liebevolle Seele gekannt zu haben. Die Liebe stirbt nie. Und unsere Liebe ist unter seinen Fittichen und hebt ihn zu seinem nächsten großen Abenteuer."

Chamberlain wurde in den 1960er Jahren durch seine Rolle als Dr. James Kildare in der gleichnamigen Fernsehserie bekannt, und in den 1980er Jahren festigte er seinen Platz als einer der größten Fernsehstars mit Produktionen wie "The Thorn Birds" und vor allem "Shogun", der ein großer Erfolg wurde.

Er spielte auch in mehreren Spielfilmen mit, und für diejenigen von uns, die in den 80er Jahren aufgewachsen sind, ist er vielleicht am besten als Allan Quatermain in (unter anderem) King Solomon's Mines in Erinnerung.

Ruhe in Frieden.