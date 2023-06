RGG Summit Herbst 2023 mit weiteren Like a Dragon-Neuigkeiten angekündigt

HQ

Eine der großen Überraschungen während der Xbox Games Showcase war die Ankündigung von Like a Dragon: Infinite Wealth, die einen urkomischen Trailer bekam, der darauf hinzudeuten scheint, dass Ichiban Kasuga im nächsten Hauptteil der Franchise, die zuvor als Yakuza bekannt war, in die USA gehen wird.

Aber dies ist nicht das einzige kommende Like a Dragon-Spiel, wie Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name während des Eröffnungsevents von Summer Games Fest enthüllt wurde. Es gibt also auch viel, worauf man sich freuen kann, aber wann werden wir mehr darüber erfahren?

Gestern haben Sega und Ryu ga Gotoku Studio bestätigt, dass wir uns auf eine RGG Summit Fall 2023 freuen können, auf der wir eine ganze Menge mehr Informationen über die kommenden Dinge erwarten können, und möglicherweise auch mehr Spiele (Judgment 3 vielleicht?). Obwohl noch kein Datum festgelegt wurde, scheint es wahrscheinlich, dass es in unmittelbarer Nähe von Tokyo Game Show stattfinden wird, was die zweite Septemberhälfte bedeutet.

Danke, Gematsu.