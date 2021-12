RGG Studio und Sega positiv überrascht von Reaktionen auf Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown

HQ

Das Kampfspiel Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown wurde im Juni überraschend an Playstation-Plus-Abonnenten verteilt (wenig später konnte man den Titel auch unabhängig von Sonys Service erwerben), weil Sega und RGG Studio mit diesem vorsichtigen Versuch das bestehende Interesse der Fans abtasten wollten.

Im Interview mit dem Magazin Dengeki Online haben die Entwickler offen zugegeben, dass die Reaktionen der Spieler auf das Kampfspiel die internen Erwartungen in jeglicher Hinsicht übertroffen haben. Somit sind sich die beiden Firmen nun sicher, dass ein mögliches nächstes Spiel einen entsprechenden Nährboden haben dürfte. Virtual Fighter 6 befinde sich zwar noch nicht in Arbeit, doch es werde wohl bereits geprüft, welchen Weg man mit dem Franchise in Zukunft einschlagen wird.