Returnal: Version 2.0 lässt euch das Spiel unbeschadet unterbrechen

Als Returnal im Mai veröffentlicht wurde, litt das Spiel unter einigen fiesen Bugs, die deshalb besonders schlimm ausfielen, weil das Spiel Fortschritte nicht sonderlich fair abspeichert. Ob ihr sterbt oder die Konsole ausschaltet, war dem Spiel bislang herzlich egal, denn man wurde in beiden Fällen zurückgesetzt und musste einen neuen Versuch wagen. Einzig und allein die Spielwährung Ether, einige Artefakte (Modifikatoren), Sammelgegenstände und Lore-Verweise wurden in Echtzeit gespeichert und somit auch gerettet. Das war deshalb ein Problem, weil die Spieldurchläufe von Returnal gerne Mal eine Stunde oder länger in Anspruch nehmen. Beendet ihr das Spiel in der Zwischenzeit, führte das bislang unweigerlich zum Neustart.

Nun hat Housemarque die Möglichkeit, aktuelle Spieldurchläufe zwischenzuspeichern, nachgereicht. Die Option "Zyklus aussetzen" erzeugt ein temporäres Savegame, das gelöscht wird, sobald ihr darauf wieder zugreift. Sony erinnert daran, dass die Funktion nicht immer zur Verfügung steht, denn in bestimmten Sequenzen soll das System nicht ausgenutzt werden. Update 2.0 fügt Returnal übrigens auch einen Fotomodus hinzu, den euch die Entwickler im nachfolgenden Video zeigen:

