Return to Monkey Island für 2022 angekündigt, setzt an LeChuck's Revenge an

Seit uns Ron Gilbert vor der Jahrtausendwende Spiele wie Maniac Mansion und The Secret of Monkey Island bescherte, ist der Entwickler ein ziemlich bekannter Mann in der Gaming-Welt. Sein letztes Projekt (Thimbleweed Park von 2017) konnte zwar nicht an die großen Erfolge von damals anknüpfen, doch das hindert Adventure-Fans auf aller Welt nicht daran, sich über die heutige Ankündigung besonders zu freuen.

Gilberts Entwicklerstudio Terrible Toybox, Devolver Digital und Lucasfilm tun sich zusammen, um später in diesem Jahr ein neues Monkey-Island-Spiel namens "Return to Monkey Island" zu veröffentlichen. Der Entwickler Dave Grossman unterstützt das Vorhaben, das eine Fortsetzung von Monkey Island 2: LeChuck's Revenge zu sein scheint. Abgesehen davon erfahren wir nur, dass Dominic Armato erneut in die Sprecherrolle von Guybrush Threepwood zurückkehrt. Weitere Informationen gibt es derzeit nicht.

Lustigerweise kündigte Gilbert diese Überraschung bereits vor einigen Tagen auf seinem Blog an. Das dürften ihm die Wenigsten abgekauft haben, da er die frohe Kunde als Aprilscherz tarnte.