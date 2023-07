Return to Monkey Island erscheint noch in diesem Monat auf Mobilgeräten

HQ

Man sollte meinen, dass sich die Fans sehr über eine ordentliche Neuinstallation im The Secret of Monkey Island-Franchise gefreut hätten, aber leider schien dies nicht der Fall zu sein.

Es gab eine Menge Beschwerden sowohl über die künstlerische Leitung als auch über die Geschichte, bevor das Spiel überhaupt veröffentlicht wurde, und der Regisseur (und Schöpfer des Franchise) Ron Gilbert hörte schließlich auf, über das Spiel zu sprechen, weil es so giftige Kommentare gab. Letztendlich wurde das Spiel veröffentlicht und lieferte glücklicherweise alles, was wir uns jemals wünschen konnten, und jetzt ist es an der Zeit, dass mehr Leute diesen sofortigen Klassiker genießen, da Return to Monkey Island am 27. Juli für Android und iOS erscheint.

Sehen Sie sich unten den Trailer für diese tragbare Version an. Denkt auch daran, dass dies nicht die einzige Monkey Island-bezogene Güte ist, die wir diesen Sommer bekommen, denn die kostenlose Sea of Thieves-Erweiterung The Legend of Monkey Island erscheint am 20. Juli für PC und Xbox. Viele, auf die sich Möchtegern-Piraten freuen können!