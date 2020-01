Respawn verschenkt ehemalige Vorbestelleranreize von Star Wars Jedi: Fallen Order jetzt an alle

Star Wars Jedi: Fallen Order hat diese Woche einen neuen Patch erhalten. Auf Reddit verrät uns der Entwickler detailliert, welche Korrekturen und Verbesserungen es diesmal ins Spiel geschafft haben. Aus dem Beitrag geht zum Beispiel hervor, dass das Aktivieren des Fotomodus keine nahen Raketen mehr zerstört (was man im Notfall ausnutzen konnte, um sich zu schützen). Auch in puncto Sprachausgabe sollen Fehler behoben worden sein, Verbesserungen an der Benutzeroberfläche wurden ebenfalls erzielt.

Neu hinzugefügt wurden Inhalte, die zuvor nur für Vorbesteller verfügbar waren. Richtig gehört, Respawn hat die frühen Kaufanreize jüngst an alle Spieler verschenkt:



Orangenes Lichtschwert

Lichtschwert-Griff Mygeeto

Lichtschwert-Griff Umbaran

Skin von BD-1

Goldener Mantis-Skin "Squadron Stinger"



