Respawn teilt Gameplay aus Apex Legends Mobile

EA veröffentlicht heute Gameplay-Szenen aus Apex Legends Mobile. Diese eigenständige Spielversion möchte die Fans der Battle-Royale-Erfahrung von Apex Legends mit "optimiertem UI und einer speziell dafür ausgelegten Steuerung" ansprechen, schreibt der Publisher in der neuesten Pressemitteilung.

Die Fähigkeiten und Talente der spielbaren Legenden werden sich in der Mobile-Version nicht verändern, doch die Entwickler planen "neue Karten und reine Mobile-Modi, sowie einzigartige Inhalte" für die Smartphone-Plattformen. In einigen Regionen ist diese Adaption des Ego-Shooters bereits verfügbar, da sich EA darauf vorbereitet, im Laufe des Jahres auch europäische Smartphone-Gamer an den Apex-Spielen teilnehmen zu lassen.